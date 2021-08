Mega-Show ab Oktober in Duisburg!

Duisburg kündigt Mega-Show an – „In dieser Art so nur bei uns“

Duisburg. Größere Veranstaltungen gab es in den vergangenen Corona-Monaten eher wenige in Duisburg – doch das ist nun offenbar vorbei!

Denn die Stadt Duisburg hat eine „Megashow“ für den kommenden Herbst angekündigt!

Duisburg: Zirkus Flic Flac mit Ansage für Oktober

Das Zirkusunternehmen „Flic Flac – The Modern Art Of Circus“, das auch seinen Sitz in Duisburg hat, präsentiert ab dem 5. Oktober seine neue Show. Das Datum markiert gleichzeitig den 32. Geburtstag des Betriebs.

---------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

---------------

In einem Zelt am Alten Güterbahnhof sollen dann Artisten und weitere Zirkuskünstler ihr Können in der Manege zum Besten geben. Die Proben sollen im September beginnnen.

Flic-Flac-Geschäftsführer Uwe Struck zeigt das neue Zelt am Alten Güterbahnhof. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Die Stadt Duisburg ist sich sicher: Eine solche Zirkusshow gebe es „in dieser Art so nur bei uns“.

-------------------

Die Duisburger können es offenbar kaum noch abwarten. „Haben schon Karten vorbestellt“, schreibt eine Userin unter der Mitteilung der Stadt auf Facebook. „Die sind einfach mega“, freut sich eine andere Nutzerin.

Kurios: Stadt und Flic Flac nennen unterschiedliche Show-Titel

Leichte Verwirrung besteht lediglich noch beim Namen der Show: Während die Stadt Duisburg vom Programmtitel „Unlimited“ spricht, kündigt Flic Flac auf seiner Website an, in Duisburg eine Show namens „Permanent!“ aufzuführen. (at)

