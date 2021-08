Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Duisburg: Miese Betrügerin will Seniorin (94) ausrauben – da ist sie definitiv an die Falsche geraten!

Duisburg. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus – und das manchmal doppelt!

Es kommt leider immer wieder vor, dass dreiste Trickbetrüger versuchen, Senioren unter fadenscheinigen Begründungen zu täuschen und auszurauben. Auch in Duisburg ist es zwei unbekannten Frauen gelungen, Geld aus dem Schlafzimmer einer Seniorin (94) zu stehlen. Sie sollten es bereuen, das schon mal vorweg.

Das Duo hatte sich als Pflegekraft ausgegeben, ist so in die Wohnung der Frau gekommen und konnte in einem unbedachten Moment zuschlagen. Doch die Dame aus Duisburg sollte noch ihre Chance auf „Rache“ kriegen...

Duisburg: Was für eine dreise Aktion! Doch miese Betrügerin hat DIESE Seniorin (94) maßlos unterschätzt

Am Freitag nämlich hat eine der beiden Frauen (27) an der Tür der Rentnerin geklingelt – und sich WIEDER als Pflegekraft ausgegeben. Doch diesmal hat das vermeintliche Opfer den Spieß umgedreht, sie konnte sich nämlich genau an die Diebin erinnern.

Eine Seniorin aus Duisburg ist ausgeraubt worden. Doch ihre Chance auf Rache kam... (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Um möglichst seriös zu wirken, hatte sie ihr Kommen am Tag vorher telefonisch angekündigt. Als es dann aber an der Tür geklingelt hat, hatte nicht die Seniorin die Tür geöffnet – sondern direkt mehrere Polizeibeamte! Die Ermittler haben die 27-Jährige direkt festgenommen. Inzwischen ist gegen die Frau ein Haftbefehl erlassen worden.

Vor dem Haus der Rentnerin haben die Polizisten dann auch noch die mutmaßliche Komplizin der Diebin festgenommen. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Bleibt zu hoffen, dass weiteren Trickbetrügern das Handwerk gelegt werden kann... (mg)

