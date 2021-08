Afghanistan: Wuppertaler Gastronom fürchtet um seine Heimat – „Die sind gegen jede Freude am Leben“

Wuppertal. Es ist der blanke Horror, was aktuell in Afghanistan geschieht...

Gerade für Mohammad Rasoul Rahim (63). Der Gastronom aus Wuppertal kommt aus Afghanistan, er ist erschüttert. Mit großer Sorge blickt er immer wieder auf sein Telefon – aus Angst.

Angst vor schrecklichen Nachrichten nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan. Angst davor, dass Freunde unterdrückt, womöglich getötet werden könnten. Viele Gedanken werde sich zurecht um diejenigen gemacht, die mit der Nato und ihren Bündnispartnern kooperiert hätten und jetzt in akuter Lebensgefahr sind, sagt Rahim.

Dabei habe nach Einschätzung des 63-Jährigen eine gesellschaftliche Gruppe eine ganz besonders düstere Zukunft vor sich.

Mohammad Rasoul Rahim in seinem „Kabul Restaurant“ in Wuppertal (älteres Foto von der Homepage des Restaurants). Foto: Mohammad Rasoul Rahim

„Tausende Menschen fürchten um ihr Leben“, sagt Mohammad Rasoul Rahim. Journalisten, Intellektuelle, Andersgläubige und politischen Aktivisten, die für die Demokratie gekämpft haben. All ihnen drohe ein schreckliches Schicksal, fürchtet der Restaurant-Betreiber aus Wuppertal.

Taliban marschieren in Kabul ein. Foto: IMAGO / Xinhua

Insbesondere Frauen drohe großes Unheil. „Frauen werden unter den Taliban unterdrückt. Sie dürfen weder zur Schule noch an der Gesellschaft teilnehmen“, so Rahim. Diejenigen, die in den letzten Jahren für die Emanzipation der Frau gekämpft hätten, müssten mit dem Tod rechnen.

------------

Das ist Mohammad Rasoul Rahim:

Kam 1981 als politisch Verfolgter mit seiner Familie aus Afghanistan nach Deutschland

Studierte in Wuppertal Bauwesen

Leitet mittlerweile in Wuppertal das „Kabul Restaurant“

------------

Selbst vor Kindern würden die Taliban keinen Halt machen. „Das Elend wird kommen“, stellt der Gastronom eine düstere Prognose auf.

Afghanistan: Die Taliban haben die Hauptstadt Kabul eingenommen. Foto: dpa/Sputnik | Stringer

Taliban in Afghanistan: „Die sind gegen jede Freude am Leben“

Kein freier Glaube. Keine freien Medien. Keine Meinungsfreiheit. Keine Menschenrechte. „Die sind gegen jede Freude am Leben“, fasst Rahim zusammen.

------------

Wie verzweifelt viele Afghanen angesichts der politischen Entwicklung sein müssen, zeigen Bilder vom Flughafen Kabul.

