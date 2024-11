Duisburg: Lichtermarkt mit irrem Weltrekord – wer ihn bestaunen will, muss sofort handeln

Seit Freitag (29. November) hat der Duisburger Lichtermarkt, den „Schauinsland-Reisen“ veranstaltet, wieder geöffnet. In der einzigartigen Kulisse des Landschaftsparks Duisburg-Nord ist er auch für Touristen ein waschechtes Highlight mitten im Pott.

Besucher haben sich im besten Fall dafür im Vorfeld ein Ticket besorgt, um nicht zu riskieren, wie beim Weihnachtsmarkt am Schloss Drachenburg noch vor Beginn abgewiesen zu werden (wir berichteten). Auf dem Lichtermarkt in Duisburg wartet jetzt aber ein irres Highlight, mit dem sogar ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde.

Duisburger Lichtermarkt sorgt für Aufsehen

Schon am Eröffnungstag war es so weit! Gegen 17.34 Uhr schrieb der Duisburger Lichtermarkt Geschichte und stellte einen neuen Weltrekord auf – und das ausgerechnet mit seinem neuesten Highlight, dem Indoor-Wasserfall aus Wasserperlen!

Wie Laura Kuchenbecker, Rekordrichterin beim Rekord-Institut für Deutschland (RID), bekannt gab, misst er eine Fallhöhe von 6,65 Metern. Für einen Indoor-Wasserfall wohl so herausragend, dass damit ein neuer Rekord aufgestellt wurde. „Solch eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Ich bin sehr beeindruckt“, so Kuchenbecker. 150 Millionen Wasserperlen und mehrere Monate Planung waren für den Weltrekord nötig gewesen. Auch für die Besucher ein einmaliges Erlebnis. Doch wer den Weltrekords-Titelverteidiger live bestaunen will, muss sich jetzt beeilen.

HIER ist Schluss in Duisburg

Denn der „Schauinsland-Reisen“ Lichtermarkt ist in Duisburg nur noch bis zum 1. Advent am Sonntag (1. Dezember) geöffnet. Wer sich den besonderen Wasserfall also noch live anschauen will, sollte sich besser zeitnah eines der begehrten Tickets besorgen. Diese kosten für Erwachsene 6,50 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Der Duisburger Lichtermarkt weist darauf hin, dass für den gesamten Veranstaltungsbereich, sprich das Außengelände und die Gebläsehalle, Tickets erforderlich sind. Auch vor Ort sind diese am Eingang – solange der Vorrat reicht – erhältlich. Dann können neben dem Wasserfall auch über 120 Stände sowie das Puppentheater bestaunt werden.