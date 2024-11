Beliebter Weihnachtsmarkt in NRW weist Besucher ab – Tränenmeer zur Adventszeit!

Ein Schloss erstrahlt in winterlichem Glanz, umhüllt von vielen Schneeflocken und es duftet nach allerlei Köstlichkeiten. Klingt wie der Anfang eines Weihnachtsfilms? Könnte sein, ist aber auch so bei einem beliebten Weihnachtsmarkt in NRW.

Doch genau der sorgt bei vielen nicht nur für Märchenstimmung, sondern jetzt auch für viele Tränen. Denn der Weihnachtsmarkt verweigert vielen den Zutritt.

Weihnachtsmarkt in NRW: Eintritts-Verbot für Gäste

Dahinter steckt aber absolut keine böse Absicht, sondern ein besinnlicher Grund. Denn der NRW-Weihnachtsmarkt will seinen Besuchern exklusive Besinnlichkeit bieten – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn schon vor dem Start des Highlights auf Schloss Drachenburg (Königswinter) mussten Tickets gekauft werden – und die waren laut „Westfälischen Anzeigers“ auf rund 2.500 pro Tag limitiert.

Dabei findet der Weihnachtsmarkt in NRW unter dem Namen „Adventszeit auf Schloss Drachenburg“ an drei Adventswochenenden statt. Also immer samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr. Doch wer jetzt schon einen kleinen Ausflug inklusive XXL-Schlemmtour geplant hat, muss enttäuscht werden. Denn der Markt lockt nicht mit allerlei Buden und Ständen, sondern will, wie es auf der Instagram-Seite heißt, „zum Entspannen“ einladen.

Restlos ausverkauft: Weihnachtsmarkt in NRW sorgt für Enttäuschung

Doch nicht nur das könnte für enttäuschte Gesichter sorgen! Kurz vor dem ersten Wochenende meldeten sich die Veranstalter mit der traurigen Nachricht, dass „alle Termine ausverkauft“ sind.

Kein Wunder, dass unter dem Instagram-Beitrag des Weihnachtsmarktes in NRW zahlreiche User fragen, ob zufällig noch jemand Karten zu verschenken oder gar zu verkaufen hat. So fragt zum Beispiel eine Nutzerin: „Hat jemand noch zwei Tickets für den 30.11 zu verkaufen?“

Hier kannst du dir den Weihnachtsmarkt auf Schloss Drachenburg zumindest auf Instagram anschauen:

Vielleicht hat man ja wirklich Glück und kann noch ein Ticket ergattern, ansonsten heißt es wohl Warten bis zum nächsten Jahr. Aber bis dahin kann man die anderen schönen Weihnachtsmärkte in NRW besuchen. So lockt zum Beispiel Dortmund mit einem XXL-Weihnachtsbaum.