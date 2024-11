Duisburg: Lichtermarkt-Besucher wollen bei Sparkasse Bargeld abheben – sie suchen vergeblich

Bargeld-Schock in Duisburg! Auf dem Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord können die Besucher eigentlich ein Service-Angebot der Stadt-Sparkasse nutzen und dort Bargeld abheben. Praktisch, wenn man nach einem Spontan-Einkauf auf dem Weihnachtsmarkt nichts mehr zur Hand hat.

Doch plötzlich erleben die Besucher des Lichtermarktes eine böse Überraschung. Die Sparkasse suchen sie hier nämlich jetzt vergeblich.

Duisburg: Lichtermarkt ohne Sparkassen-Bus

Wer am ersten Adventswochenende den Lichtermarkt im Landschaftspark besucht, dem fällt es womöglich nicht sofort auf. Doch wer sich hier auf die Sparkasse verlassen hat, wird nun bitter enttäuscht. Der Sparkassenbus, der hier eigentlich auf dem Marktgelände stehen sollte, fehlt.

Schon bei der Eröffnung am Freitag (29. November) mussten die Besucher ohne den Service des Kreditinstituts auskommen. Und warum? Darüber informierte nun der Landschaftspark selbst auf seiner offiziellen Facebook-Seite.

Duisburg: Lichtermarkt-Besucher müssen ausweichen

„Aufgrund eines Verkehrsunfalls kann der Sparkassenbus an diesem Wochenende leider nicht am schauinsland-reisen Lichtermarkt teilnehmen“, klärt der Veranstaltungsort über das Fehlen des Services auf. Dafür bittet er um Verständnis.

Doch wie können die Sparkassen-Kunden und Besucher des Lichtermarktes nun an ihr Bargeld kommen? „Die nächste Sparkassenfiliale befindet sich auf dem Hamborner Altmarkt“, weist der Veranstalter auf mögliche Alternativen hin. Allerdings scheinen es die Facebook-Nutzer unter dem Beitrag besser zu wissen.

„Es gibt am Altmarkt keine Sparkasse mehr“, wirft eine Nutzerin ein. Es gebe nur noch einen Automaten in der Jägerstraße oder in der Duisburger Straße. Die nächste Filiale befinde sich Hamborner Rathaus oder am Meidericher Bahnhof. Eine andere Nutzerin rückt diese Aussage zurecht. Sehr wohl gebe es am Altmarkt Automaten, aber offenbar etwas versteckt. Sie schreibt: „In der Jägerstraße AM Altmarkt sind Automaten von der Sparkasse.“