Duisburg: Feuer-Inferno! Einsatzkräfte im Gebäude – plötzlich stürzt das Dach ein

Ein Meer aus Flammen schlägt meterhoch aus dem Dach, die gewaltige schwarze Rauchwolke am Himmel ist in ganz Duisburg und darüber hinaus zu sehen! Ein Großbrand hielt bis zum Samstagmorgen (27. Mai) die Feuerwehr in Atem.

Von einem Flammen-Inferno in einem Krankenhaus war zunächst in Duisburg die Rede. Doch schnell stellte sich heraus: Es handelte sich um das ehemalige St.-Vincenz-Krankenhaus im Dellviertel. Das Krankenhaus wurde im Jahr 2017 geschlossen. Es gehörte zuletzt zum Klinik-Konzern Helios.

Duisburg: Dach des früheren St.-Vincenz-Krankenhauses brennt!

Wie die Feuerwehr Duisburg berichtet, gingen um 20.28 Uhr am Freitagabend (26. Mai) in der Leitstelle mehrere Notrufe von Bürgern ein. Sie meldeten einen brennenden Dachstuhl am ehemaligen St.-Vincenz-Krankenhaus.

Die Leitstelle alarmierte sofort mehrere Einheiten. Bereits während der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine enorme Rauchentwicklung erkennbar. Beim Eintreffen der ersten Retter im Duisburger Dellviertel standen Teile des Daches lichterloh in Flammen.

Löschtrupps im Gebäude – Dach stürzt teilweise ein

Die Feuerwehr leitete sofort einen Löschangriff über mehrere Drehleitern ein und konnte eine Ausbreitung so verhindern. Zeitgleich verschafften sich Löschtrupps, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, Zugang zum Gebäude, um auch von innen einen Löschangriff einzuleiten. Dann der Schreck-Moment! Während der Löscharbeiten stürzten plötzlich Teile des Daches ein. Zum Glück wurden dabei keine Einsatzkräfte verletzt.

Das Feuer konnte nach zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings noch bis 1 Uhr am Samstagmorgen hin.

Durch die große Zahl an Einsatzfahrzeugen kam es im Bereich des Duisburger Dellviertels zu Verkehrsbehinderungen. Es befanden sich drei Wachen der Duisburger Berufsfeuerwehr sowie ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden während des stundenlangen Einsatzes durch ehrenamtliche

Helfer besetzt.

Die Brandursache ist aktuell noch unbekannt. Die Kriminalpolizei nimmt entsprechende Ermittlungen auf.