Tote & Erschreckende Bilder! Beliebte Urlaubsorte in der Türkei vor Feuer-Katastrophe

Du planst aktuell deinen Urlaub in der Türkei? Dann solltest du die Region weise wählen, denn vielen Orte sind aktuell von einer Feuer-Katastrophe betroffen. Waldbrände sorgen vor Ort für Angst und Schrecken.

Vor Ort kämpfen derzeit mehrere Einsatzkräfte gegen die Waldbrände, die sich in verschiedenen Provinzen ausbreiten. Besonders betroffen die Urlaubsregion Antalya sowie die Provinz Karabük. Dort dauern die Löscharbeiten seit drei Tagen an. Mindestens 14 Dörfer wurden vorsorglich evakuiert. Dichter Rauch verhüllt den Himmel und erschwert die Sicht. Es sind schreckliche Bilder und leider nicht die einzigen.

Urlaubsorte in der Türkei von Waldbränden betroffen

In weiteren Provinzen wie Eskisehir, Sakarya und Afyonkarahisar sind Feuerwehr und Katastrophenschutz im Dauereinsatz. Izmir und Bilecik wurden wegen schwerer Brände zu Katastrophengebieten erklärt. Die betroffenen Gebiete gehören teilweise zu beliebten Reisezielen. Die Urlaubsregionen kämpfen derzeit mit extremer Hitze und starkem Wind, der die Feuer zusätzlich antreibt.

Passend dazu: Urlaub in der Türkei: Selbst Reiseveranstalter müssen Touristen jetzt warnen

Die Westtürkei wurde von starkem Wind überrascht, was die Arbeit der Feuerwehr erschwert. In Eskisehir kamen bei einem Waldbrand zehn Menschen ums Leben, darunter fünf Waldarbeiter. Forstminister Ibrahim Yumakli bestätigte: „Der Wind habe sich plötzlich gedreht, dadurch seien die Helfer von den Flammen eingeschlossen worden.“ 14 Forstarbeiter befinden sich derzeit im Krankenhaus. Doch was musst du jetzt für deinen Türkei-Urlaub wissen?

Auch interessant: Deutsche Botschaft in der Türkei wendet sich an alle Urlauber – es geht um einen Notfall

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das müssen Reisende wissen

Die Trockenheit und die Hitzewelle begünstigen die Brandausbreitung erheblich. Besonders die türkischen Urlaubsregionen leiden unter den schweren Bedingungen.

Hier mehr lesen:

Trotz der Lage drücken Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und andere Politiker ihre Hoffnung aus, dass die Brände bald eingedämmt werden können. Urlaubsgebiete in der Türkei bleiben jedoch unter ständiger Beobachtung und Vorsicht ist geboten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.