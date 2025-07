Türkei-Urlauber filmt Szenen am Flughafen – er will Touristen warnen

Urlauber, die gerade von der Türkei zurückreisen, müssen aktuell offenbar starke Nerven mitbringen! Das beliebte Reiseziel ist vor allem in den Sommermonaten ein Magnet für die Deutschen und das gerade auch in den Sommerferien.

Doch am Flughafen in Antalya dürfte für einige das böse Erwachen kommen, denn aus einer entspannten Rückreise kann schnell ganz schön übler Stress entstehen. Und genau das hat jetzt ein Urlauber festgestellt.

„Wie ihr seht, ist hier richtig was los. Wir haben jetzt Saison bzw. Hauptsaison. Also schaut auf jeden Fall, dass ihr pünktlich losfahrt, denn ihr seht, hier ist ordentlich was los“, erklärt er in einem Video auf Facebook.

Chaos am Airport in der Türkei

Und tatsächlich! Der Airport von Antalya ist proppenvoll. „Das ist gerade einmal die erste Sicherheitskontrolle“, sagt Türkei-Urlauber Phil. Was auf den ersten Blick nach einem ziemlichen Chaos aussieht, entpuppt sich aber eher als eine kleine Verzögerung – denn der Urlauber hatte Glück bei seinem Check-in und der Passkontrolle.

+++Türkei: Deutsche Botschaft wendet sich an Urlauber – es geht um einen Notfall+++

„So bei der letzten Sicherheitskontrolle angekommen, ich denke, hier werde ich auch noch mal so eine viertel Stunde stehen. Alles in allem hat es jetzt aktuell – ich habe aber auch gerade Glück am Check-in gehabt, ich bin allein ohne Aufgabe von Gepäck – so eine halbe Stunde gebraucht“, zieht der Reise-Content-Creator sein Fazit.

Flughafen-Tipp für Türkei-Urlauber

Dennoch betont er, dass man genug Zeit einplanen sollte. In einem weiteren Clip zeigt er nämlich, wie voll der Flughafen auch nach den Kontrollen ist. „Also, es ist echt brechend voll. Das ist der Wahnsinn“, kommentiert er den Duty-free-Bereich des Flughafens.

Mehr spannende Themen für dich:

Einen Tipp hat er aber noch für die abreisenden Türkei-Urlauber, die sich nach etwas Ruhe sehnen: „Geht einfach mal in den alten Flughafenbereich, da werdet ihr sehen, da ist bedeutend weniger los.“