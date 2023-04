Duisburg: „Bank-Mitarbeiter“ drohen mit Sicherheitsprüfung der EC-Karte – DARUM solltest du sofort handeln

Einfach nur dreist, was sich Kriminelle in Duisburg leisteten: Sie brachten eine Seniorin um viel Geld. Sie drohten ihr mit einer Sicherheitsprüfung ihrer EC-Karte.

Unter dem Vorwand, Mitarbeiter bei einer Bank zu sein, riefen am Donnerstag (13. April) Unbekannte bei zwei Seniorinnen im Alter von 84 und 87 Jahren an. Die beiden Damen wohnen auf der Mainstraße in Hochemmerich und auf der Schweizer Straße in Duissern (Duisburg).

Duisburg: Polizei spricht Warnung aus

Die Kriminellen gaukelten den Frauen eine Sicherheitsprüfung der EC-Karten vor, überzeugten sie davon, dass es wichtig wäre, am Telefon ihre PIN mitzuteilen. Wie im Telefongespräch angekündigt, stand plötzlich eine Abholerin vor der Tür – und nahm einer der Frauen die Karte ab. Die Betrügerin ging zur Bank und hob einen Geldbetrag invierstelliger Höhe ab.

Die Polizei warnt jetzt: Gib deine Daten am Telefon auf keinen Fall preis! Das gilt nicht nur für deine PIN, sondern auch für Informationen zu deinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen. Wenn du in solch ein Gespräch verwickelt wirst, solltest du sofort handeln und das Telefonat beenden. So bist du auf der sicheren Seite.