Zoo Duisburg verkündet Abschied – Besucher-Liebling muss gehen

Aufmerksame Besucher des Zoo Duisburg werden es bemerkt haben. In einem Gehege ist weniger Leben als zuvor. Jetzt haben die Verantwortlichen es offiziell gemacht.

Zwergfluss-Mädchen „Mudiwa“ hat den Zoo Duisburg verlassen. Das zweieinhalb Jahre alte Tier ist in einen Zoo nach Frankreich gezogen. Dahinter steckt ein wichtiger Plan.

+++ Zoo Duisburg hat neue Attraktion – Besucher völlig aus dem Häuschen! „Wundervoll“ +++

Zoo Duisburg lässt Nachwuchs ziehen

Vor rund zweieinhalb Jahren war der Jubel groß im Duisburger Zoo. Denn am 12. November 2020 erblickte Mudiwa das Licht der Welt am Kaiserberg. Eine tolle Nachricht für den Tierpark und eine umso wichtigere für die Tierart. Denn Zwergflusspferde sind vom Aussterben bedroht. „Im ursprünglichen Verbreitungsgebiet, den Regenwäldern Westafrikas, setzen Lebensraumverlust, Jagd, der Bau von Minen sowie kriegerische Auseinandersetzungen den Tieren zu“, teilte der Duisburger Zoo mit.

Genau deshalb ist ihre Zucht in europäischen Zoos strenger Kontrolle unterlegen. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms ging es für Mudiwa nun in den französischen Parc animalier d’Auvergne. Ihre Reise habe sie bereits gut überstanden. Nun soll sie im Zoo eingewöhnt werden und anschließend ihren Partner kennenlernen. Im besten Fall soll sie in Frankreich dann dem Beispiel ihrer Eltern Atu und Ayoka folgen.

Der Zoo Duisburg ist für seine Zwergflusspferd-Aufzucht bekannt. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch / FUNKE FotoServices

Zoo Duisburg hat große Hoffnung

Die Zwergflusspferde gelten im Duisburger Zoo als erfolgreiches Zuchtpaar, das in der Vergangenheit schon mehrfach für Nachwuchs gesorgt hat. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass die Erfolgssträhne anhält. „Denn wenn Ayoka wieder in die Hitze kommt, werden wir Atu zu ihr lassen und schauen, was passiert“, erklärt der Tierpark am Kaiserberg.

Mehr Themen:

Und das ist im Fall der Zwergflusspferde besonders wichtig. Denn nach Schätzungen der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) soll es lediglich noch 2.000 – 2.500 Tiere in den Regenwäldern Afrikas geben. Tendenz sinkend. Die Zoos wollen mit ihren Zuchtprogrammen dieser Entwicklung entgegensteuern.