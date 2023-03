Zoo Duisburg: Angebot sorgt für Diskussionen – „Dann bleib‘ doch zuhause“

Der Zoo Duisburg verlängert ein beliebtes Angebot, gibt das auf Facebook bekannt – und doch gibt es Kritiker und Nörgler! Wer einen Hund hat und gern den Zoo Duisburg besuchen will, kann seinen Vierbeiner auch in der Sommersaison mitnehmen. Schon in der Wintersaison war das möglich, jetzt aber wird der Service fortgesetzt.

Auf Facebook schreibt das Social-Media-Team des Zoo Duisburg: „Gute Nachrichten für alle Hundebesitzer! Auch in der Sommersaison sind eure Vierbeiner von montags bis freitags bei uns herzlich willkommen. Wir behalten damit die Regelung aus der Wintersaison bei und freuen uns, euch mit euren Begleitern weiterhin unterhalb der Woche begrüßen zu können. Dies gilt auch in den Ferien und wenn auf diese Tage ein Feiertag fällt.“

Zoo Duisburg: Angebot für Hunde sorgt für Diskussionen

Eigentlich ein schöner Service, schließlich können Fellnasen-Halter ganz entspannt mit ihren Haustieren im Zoo spazieren. Doch auf Facebook regt sich Kritik! So schreibt eine Frau: „Was soll ein Hund im Zoo?“ Eine andere pflichtet ihr bei, merkt an: „Ich finde das nicht so toll. An vollen Tagen zwischen Bollerwagen, Kinderwagen noch zig Hunde… wo pinkeln die hin? Gibt es Hundewiesen?“ RUMMS!

Doch es gibt auch Gegenstimmen. So schreibt eine andere Frau: „Ich weiß ja nicht, warum so viele hier rumheulen. In Gelsenkirchen dürfen schon seit Jahren Hunde mit und es ist sauber dort. Und ich habe da auch noch nie wirklich viele Hunde gesehen.“ Ein Mann kontert zudem Hunde-Kritiker, schreibt lapidar: „Dann bleib‘ doch zuhause!“

Zoo Duisburg stellt klare Regeln für Hunde auf

DER WESTEN hat den Zoo Duisburg mit der Kritik konfrontiert. Ein Sprecher beruhigt, sagt: „Zunächst mal gilt das Angebot lediglich unter der Woche, am Wochenende gilt es nicht. Wir haben außerdem in der Wintersaison das Angebot geprüft, sind mit Teams durch den Zoo gegangen, um mit Hunde-Haltern und anderen Besuchern zu sprechen. Die Resonanz war positiv.“

Der Sprecher führt aus: „Jeder Hundebesitzer bekommt direkt am Eingang einen Flyer mit entsprechenden Regeln. Hunde müssen durchgehend an der Leine gehalten werden, außerdem erhält jeder einen recycelbaren Kotbeutel aus Papier, in das die Nachlassenschaften der Vierbeiner kommen.“ Hunde dürften auch nicht auf die Spielplätze, wo Kinder toben.

Grundsätzlich achte der Zoo darauf, dass diese Regeln eingehalten werden, appelliert zudem an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Hundehalter: „Damit der Zoo für alle Besucher ein schöner Ort bleibt.“ Das Ticket für den Hund kostet übrigens 5,50 Euro.