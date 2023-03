Zoos in NRW ändern Öffnungszeiten – das steckt dahinter

Die Temperaturen werden milder, die Tage werden wieder länger und der Frühling kommt immer näher – das merken Besucher ab sofort auch in den Zoos in NRW. So stellen die Einrichtungen ihre Öffnungszeiten um und bieten Tierfreunden ab sofort mehr Zeit mit den zahlreichen Tieren.

Zoos in NRW stellen Öffnungszeiten um – das müssen Besucher wissen

Alles neu macht der Frühling in den Zoos in NRW. Die Änderungen, die die meisten Tierparks zum März umsetzen, bedeuten für die Besucher ausschließlich gute Nachrichten.

So mussten sich Fans des Zoos Dortmund im November 2022 mit verkürzten Öffnungszeiten abfinden – doch das hat jetzt ein Ende. Der Zoo Dortmund öffnet ab sofort um 9 statt 10 Uhr für Besucher und hat bis 17.30 Uhr geöffnet (Kassenschluss ist um 17 Uhr) – die neuen Öffnungszeiten sind dabei sogenannte „Übergangsöffnungszeiten“ und gelten bis zum 31.März 2022. Danach wird der Zoo vermutlich sogar noch länger für Besucher verfügbar sein.

Der Kölner Zoo macht dagegen direkt Nägel mit Köpfen und stellt auf Sommer-Öffnungszeiten um: Seit dem 1.März sind die Türen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Zoos in NRW sorgen für Begeisterung

Im Tierpark Hamm kommen die Besucher noch länger auf ihre Kosten. „Heutet startet offiziell die Sommersaison bei uns. Wir haben ab sofort immer bis 19 Uhr geöffnet“, verkünden die Verantwortlichen am Mittwoch auf Facebook.

Auch der Zoo Duisburg hat seit März bis 19 Uhr geöffnet und beginnt den Betrieb ab 9 Uhr.

Egal in welcher Stadt – die Tierfreunde in ganz NRW freuen sich über die neuen Öffnungszeiten. „Juhu“, kommentiert jemand unter dem Facebook-Beitrag des Zoo Duisburgs. „Danke, das ist prima“, bedankt sich dagegen ein Tierfan bei dem Zoo Dortmund unter der Veröffentlichung der neuen Öffnungszeiten. „Wie schön“, findet auch ein Besucher des Tierparks Hamm.