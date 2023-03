Dortmund: Bitter! Hinter dieser Bretterwand wurden einst Kinderträume Wirklichkeit

Dieser Anblick in der Innenstadt von Dortmund dürfte so Manchen mitten ins Herz treffen. Zwar ist das bekannte Traditionsgeschäft, das seit 84 Jahren am Ostenhellweg seinen Platz hatte, bereits seit über einem Jahr geschlossen. Doch nun ist das Ende des Spielwaren- und Bekleidungsgeschäftes „Lütgenau“ wohl endgültig besiegelt, wie ein aktueller Blick auf den Standort in Dortmund zeigt.

Dortmund: Bitter! Lütgenau ist endgültig Geschichte

Für viele Dortmunder spiegelt Lütgenau einen bedeutenden Teil ihrer Kindheit wieder. Seit 1937 war der Laden am Ostenhellweg 43 der Ort, der Kinder glücklich machte.

Das Ende kam schleichend, zunächst schloss das Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes, Mitte 2020 kam es zu einem Räumungsverkauf, ein Investor sprang ein – doch es half alles nichts.

Dortmund: Lütgenau war seit über 80 Jahren Anlaufstelle für Kinderspielzeug. Foto: Dominik Göttker

Nach der Corona-Krise ist das Schicksal des Spielwarenladens in Dortmund besiegelt. Statt bunter Schaufenster, die Kinderherzen höher schlagen lassen, sieht man aktuell am Ostenhellweg 43 nur triste Pressspanplatten und verdeckte Fensterscheiben. Doch dabei soll es nicht bleiben, der Umbau des Ladens ist in vollem Gange.

Dortmund: Lütgenau-Nachfolger könnte viele enttäuschen

Wie die „WAZ“ berichtet, steht der Nachfolger für das Traditionsgeschäft in der Dortmunder City schon fest, auch wenn die Eröffnung noch auf sich warten lassen wird.

So gibt es statt hochwertigem Kinderspielzeug künftig eher günstige Alltagsgegenstände und Kleidung zu kaufen – in die Lütgenau-Räumlichkeiten zieht ein neuer „Kik“ ein. Neben den Standorten in der Thier-Galerie und dem Westenhellweg wird es die dritte Filiale in Dortmund sein.

Fans der Discounter-Kette müssen sich allerdings noch etwas gedulden – laut „WAZ“ sei die Eröffnung in der Innenstadt von Dortmund für Ende 2022, eher Anfang 2023 geplant.