Räumungsverkauf gestartet! Modekette macht alle deutschen Filialen dicht – nach fast 70 Jahren

Eine Ära geht zu Ende: Die Traditions-Modekette Dollinger stellt ihren Betrieb in Deutschland nach knapp 70 Jahren ein. Kunden haben jetzt beim Räumungsverkauf die Möglichkeit, von attraktiven Angeboten zu profitieren. Gleichzeitig endet damit eine bewegte Geschichte, die durch wirtschaftliche Herausforderungen ein abruptes Finale findet.

Ab sofort beginnt der finale Räumungsverkauf in allen deutschen Filialen. Während die Filiale in Salzburg weiterbesteht, schließen die deutschen Standorte in Berchtesgaden, Bad Reichenhall und weiteren Städten. Was hinter der Schließung steckt und wie es für verbleibende Mitarbeiter weitergeht, erläutern wir hier.

Räumungsverkauf kündigt endgültiges Aus an

Dollinger schließt am 31. Oktober alle Filialen in Deutschland. Lediglich der Store in Salzburg bleibt erhalten. Seit März 2025 hatte das Unternehmen versucht, sich im Rahmen eines Sanierungsverfahrens zu retten. Ein tragfähiger Plan scheiterte jedoch an der wirtschaftlichen Situation, teilte die Goodfashion Group mit.

Besonders der Rückgang der Kundenfrequenz im Einzelhandel, steigende Kosten und der höhere Mindestlohn setzen Dollinger stark unter Druck. Unter diesen Umständen war ein wirtschaftlicher Betrieb laut Firmengruppe nicht mehr möglich. Der Räumungsverkauf soll nun starten, um Warenbestände geordnet abzubauen und die Filialen auf die Schließung vorzubereiten.

Mitarbeiterzahlen stark reduziert

Die Zahl der Beschäftigten reduzierte sich in den vergangenen Jahren erheblich, von 150 auf lediglich 31. Betriebsbedingte Kündigungen erfolgten bis zur Insolvenz keine. Acht verbliebene Mitarbeiter wechseln in Schwesterunternehmen der Goodfashion Group. Trotz der Schließung bleibt die Filiale in Salzburg bestehen und wird von Feli&Hans Fashion weitergeführt.

Die ersten Schlussangebote im Räumungsverkauf starteten bereits mit Sommer-Rabatten. Ab August sollen weitere Nachlässe den Abverkauf beschleunigen. Die Eigentümerfamilie bedankt sich ausdrücklich bei allen langjährigen Mitarbeitern und Kunden. Der finale Räumungsverkauf markiert das Ende einer fast 70-jährigen Geschichte – mit attraktiven Schnäppchen für Modefans.

