Beliebte Restaurantkette schließt Standort in Dortmund – vor allem Fußballfans werden sie kennen

Immer wieder machen trauriger Nachrichten von Restaurant-Schließungen Schlagzeilen. Auch in Dortmund muss nun ein weiteres Lokal die Türen für immer dicht machen.

Im März stellte die bekannte Restaurant-Kette Sausalitos bereits den Insolvenzantrag (>>DER WESTEN berichtete). Seitdem mussten bereits einigen Standorte des Lokals schließen – nun folgt mit der Filiale in Dortmund ein weiterer. Das Lokal sollte vor allem bei Fußballfans bekannt sein.

Sausalitos in Dortmund muss schließen

Mexikanisch-amerikanisches Essen und Cocktails stehen auf der Speisekarte des Sausalitos. In der Küche des Lokals an der Kleppingstraße 20 in Dortmund wird Ende Juli allerdings ein letztes Mal gewerkelt. Gegenüber „wa“ erklärte ein Sprecher des Insolvenzverwalters von der Kanzlei Jaffé, dass die Schließung aufgrund anhaltender Verluste nicht mehr abzuwenden gewesen sei.

Der Sausalitos-Standort in Dortmund dürfte vor allem bei Fußballfans bekannt sein. Schließlich kam es dort während der Europameisterschaft 2024 zu einer Schlägerei zwischen englischen sowie niederländischen Fans. Damals besuchte unser Reporter den Schauplatz und berichtete von den dramatischen Ereignissen (den Artikel dazu findest du hier).

Mitarbeiter werden nicht weitervermittelt

Die Sausalitos-Schließung trifft nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter tief ins Mark. Denn da es in der direkten Nähe des Dortmunder Lokals keine weiteren Standorte gibt und die Mitarbeiter vor allem Teilzeitkräfte und Minijobber sind, sei derzeit keine Weitervermittlung der Beschäftigten geplant, so der Sprecher.

Auch der Sausalitos-Standort in Essen-Rüttenscheid musste kurz nach Bekanntgabe der Insolvenz bereits schließen. Damals versicherte das Unternehmen, dass die Löhne und Gehälter der rund 1.000 Mitarbeiter bis Ende Mai 2025 gesichert seien. Die Frist ist nun allerdings schon vorbei. So bleibt die Frage, ob weitere Standorte der Dortmunder Filiale folgen, offen.