Essen: Bitteres Aus in Rüttenscheid! Restaurant-Kette macht für immer dicht

Immer wieder verkünden Gastronomie-Betriebe im Ruhrgebiet ihr plötzliches Aus. Die Inflation oder Personalmangel sind nur zwei der zahlreichen Herausforderungen, vor denen Ladenbetreiber täglich stehen. Nun hat die Schließungs-Welle eine Filiale einer beliebten Restaurant-Kette in Essen-Rüttenscheid getroffen.

Erst vor kurzer Zeit war bekannt geworden, dass die beliebte Restaurant-Kette Sausalitos insolvent geworden ist. Ursprünglich sollten die Filialen in Deutschland dennoch geöffnet bleiben, wie die „WAZ“ berichtet. Jetzt erreichen Kunden allerdings schlechte Nachrichten aus der Filiale in Essen-Rüttenscheid.

Essen-Rüttenscheid: Aus für Sausalitos

Am Mittwoch (26. März) teilte das Restaurant die bittere Nachricht via Instagram-Beitrag mit: „Hola Amigas und Amigos, leider mussten wir unseren Betrieb schließen“, hieß es dort kurz und knapp.

Dass die Restaurant-Kette Sausalitos einen Insolvenzantrag gestellt hat, war bereits in der Woche zuvor bekannt geworden. Allerdings sollten die rund 40 Filialen in Deutschland zunächst geöffnet bleiben. „Die Löhne und Gehälter von über 1000 Mitarbeitern sind über das Insolvenzgeld für drei Monate, das heißt bis einschließlich Ende Mai 2025 gesichert“, hieß es in einer Mitteilung.

Auf Anfrage der „WAZ“ erklärte die mit der Kommunikation beauftragte Agentur nun, dass die Filiale in Essen-Rüttenscheid einen „Sonderfall“ bilde. Die Zahlen seien bereits vor der Insolvenz schlecht gewesen und auch unter normalen Bedingungen hätte das Restaurant schließen müssen.

So sieht es mit der Filiale am Kennedyplatz aus

Essener müssen allerdings nicht komplett auf das mexikanisch-amerikanische Essen und die Cocktails des Lokals verzichten. Denn der Sausalitos-Standort in der Essener Innenstadt bleibt weiterhin geöffnet. Die Filiale befindet sich direkt am Kennedyplatz (Markt 1) in der City.

Nicht nur das Rüttenscheider Lokal, sondern auch ein zweiter, kleiner Laden in Berlin müsse schließen.