Essen: Stadt macht es selbst öffentlich – Bürger schauen in die Röhre

Am Freitag, dem 20. Juni, bleiben viele Dienststellen der Stadt Essen wegen des Brückentags geschlossen. Bürger*innen können die betroffenen Ämter weder besuchen noch telefonisch erreichen.

Zu diesen gehören in Essen unter anderem das ServiceCenter, die BürgerServiceStelle sowie die Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde. Auch das Standesamt und weitere wichtige Stellen bleiben geschlossen.

Einschränkungen in Essen am 20. Juni

Auch das Ordnungsamt der Stadt Essen bleibt an diesem Tag zu. Lediglich Bereiche wie die Verkehrsüberwachung sind telefonisch erreichbar. Das Jugendamt schließt ebenfalls, allerdings steht das Kinder- und Jugendnottelefon unter +49 201 265050 24 Stunden lang für dringende Kinderschutzfälle bereit. Die meisten schulischen und sozialen Anlaufstellen bleiben geschlossen.

Weiterhin sind Bereiche wie die Ausländerbehörden und die zentrale Alten Synagoge von der Schließung betroffen. An der Alten Synagoge ist telefonischer Kontakt bis 13 Uhr unter der Nummer +49 201 88-45223 möglich. Die Stadtteilbibliothek Werden bleibt geschlossen, während andere Stadtbibliotheken in Essen zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet haben.

Weitere Ämter in Essen betroffen

Auch das Amt für Straßen und Verkehr in Essen bleibt geschlossen. Ausnahmen bilden die Verkehrsleitstelle, die telefonisch unter +49 201 88-66766 erreichbar ist. Dort können Bürger*innen Störungen oder Schäden melden. Die Immobilienwirtschaft und mehrere Sachgebiete von Grün und Gruga bleiben ebenfalls geschlossen.

Das JobCenter Essen und alle dazugehörigen Stellen sind am Brückentag nicht erreichbar. Dazu zählen auch die Jugendberufsagentur und die zentrale Rufnummer. Insgesamt bleiben viele wichtige Kontaktstellen in Essen an diesem Brückentag geschlossen.

