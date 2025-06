Baumarkt-Beben in NRW! Bekannte Kette schließt zahlreiche Märkte

Baumärkte sind für viele Menschen ein absolutes Muss – nicht nur für Renovierungen in den eigenen vier Wänden. Auch für Hobbybastler, Pflanzen-Liebhaber und Deko-Begeisterte kann sich ein Besuch in den Filialen in NRW lohnen.

Von einigen müssen sie sich jetzt allerdings verabschieden. Hellweg schließt laut aktuellen Informationen zahlreiche Märkte. Betroffen sind unter anderem einige Standorte in NRW.

Baumarkt-Aus in NRW

Sie befindet sich in Münster-Loddenheide, Hagen, Essen-Altenessen, Bonn-Duisdorf, Oberhausen, Werl und Duisburg. Doch nicht nur in NRW wird ordentlich aussortiert. In Hessen ist mit Hanau ein weiterer Standort betroffen, ebenso wie die Filialen in Berlin-Weißensee und Halle/Saale (Sachsen-Anhalt).

Die Schließung der meisten Märkte ist bereits für August vorgesehen. Hellweg plant nach Angaben von „Chip.de„, sich künftig stärker auf wirtschaftlich erfolgreiche Standorte zu fokussieren. Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und anhaltend hoher Inflation getroffen, die sich negativ auf das Geschäft auswirken. Kunden aus NRW und Co. können jetzt von der Entscheidung profitieren.

Kunden profitieren von Räumungsverkauf

In den betroffenen Hellweg-Filialen finden derzeit Räumungsverkäufe mit teils erheblichen Rabatten von bis zu 50 Prozent statt.

Laut „Frankfurter Rundschau“ belegen Fotos aus Bonn und Berlin diese Preisnachlässe. Wer also etwas aus einem Baumarkt braucht und dabei ordentlich Geld sparen möchte, könnte sich das Aus der Filialen in NRW und Co. zu Nutzen machen. Bis August sollten sie dazu mindestens Zeit haben. Ob die Auswahl zum Ende hin allerdings noch groß ist, bleibt abzuwarten.

