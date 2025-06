NRW: Traditionsgeschäft vor dem Aus – nach fast 50 Jahren!

Aktuell schließen in NRW zahlreiche Unternehmen. Nachdem kürzlich bekannt geworden war, dass eine Bäckerei aus Meckenheimnach all ihre Filialen dichtmacht, folgt nun der nächste Schock.

Nach fast 50 Jahren müssen Kunden jetzt von einem Traditionsgeschäft in NRW Abschied nehmen. Denn der Spielwarenhersteller Hasbro schließt nach Angaben des „Soester Anzeiger“ seinen Standort in Soest am Overweg.

NRW: Traditionsgeschäft vor dem Aus

Nach Angaben der Zeitung wurden die Mitarbeiter am Dienstag über die Schließung informiert. Details darüber, wie viele Mitarbeiter betroffen sind und wann das Traditionsgeschäft in NRW schließt, habe das Unternehmen auf Anfrage nicht preisgeben wollen. Das Unternehmen habe erklärt, man bitte „um Verständnis, dass wir uns zu dem Sachverhalt derzeit nicht weiter äußern werden“.

Das Unternehmen habe allerdings bestätigt: „Im Zuge der kontinuierlichen Überprüfung unserer Unternehmensplanung und Prioritäten haben wir vorgeschlagen, unser Vertriebszentrum in Soest zu schließen.“ Doch was bietet Hasbro eigentlich an?

Das bietet das Unternehmen Hasbro an

Auf der Website des Unternehmens heißt es: „Von Spielzeug, Spielen und Lizenzprodukten in relevanten Konsumgüterkategorien bis hin zu Fernsehen, Film, digitalen Spielen, Live-Action, Musik und Virtual-Reality-Erlebnissen, erweckt Hasbro Marken, Geschichten und Innovationen auf allen Plattformen zum Leben.“

Zu den bekanntesten eigenen Marken gehören beispielsweise Monopoly, My little pony, Nerf, Transformers, Play-Doh, Power Rangers und Peppa Wutz. Seit 1976 erfolgt die Belieferung der Händler vom Hasbro-Standort in Soest in NRW aus. Doch damit ist nach fast 50 Jahren wohl bald endgültig Schluss. Wann genau es so weit ist, bleibt allerdings vorerst noch abzuwarten. Übrigens: Auch eine andere Traditionsfirma stellt den Betrieb ein – nach 130 Jahren!