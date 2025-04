NRW: Traditions-Unternehmen macht dicht – nach 140 Jahren!

Zuletzt haben eine Reihe von Unternehmen in NRW dicht gemacht – darunter beispielsweise der „Wurst König“ aus Essen. Jetzt reiht sich das nächste Traditions-Unternehmen ein und schließt nach knapp 140 Jahren!

Bei dem betroffenen Unternehmen aus NRW handelt es sich um eine Bäckerei, die sich in vielen Regionen einen Namen gemacht hat. Der Nachfolger steht bereits fest!

NRW: Traditions-Unternehmen scjließt

Nach Angaben der „Bonner Rundschau“ schließen alle Filialen der Bäckerei Mauel aus Meckenheimnach. Nach Angaben der Website sind das aktuell 27 Stück, welche sich in Köln, Bonn, Meckenheim, Bad Münstereifel, Remagen, Rheinbach, Bad Neuenahr, Ahrweiler und Mechernich befinden.

Diese Hiobsbotschaft teilte Geschäftsführer Peter Mauel am Mittwoch (26. März) der Belegschaft mit. „Es war eine sehr emotionale Versammlung“, erklärte Mauel im Gespräch mit der „Bonner Rundschau“. Er führt das Traditions-Unternehmen aus NRW seit 1988 und hört damit jetzt aus gesundheitlichen Gründen auf. Die Bäckerei, in der bereits seit 1883 voller Leidenschaft gebacken wird, hat er verkauft. Nach über 140 Jahren heißt es für Stammkunden jetzt also Abschied nehmen!

DAS ist der Nachfolger der Kultbäckerei

Übernommen werden die Filialen in NRW laut „Express“ von „Schäfer Dein Bäcker“. Sie werden dann unter einem neuen Namen weitergeführt, erhalten jedoch ein verändertes Sortiment und Aussehen.

Der Produktionsstandort in Meckenheim wird geschlossen. Grund dafür: Der Nachfolger wolle die Backwaren im eigenen Werk produzieren. Ob die geplanten Neuerungen bei den Kunden in NRW gut ankommen werden oder nicht, bleibt abzuwarten.