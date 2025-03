Traditionsbetrieb aus NRW vor der Insolvenz – „Drama“ nach fast 130 Jahren

Die Inflation zwingt zahlreiche Unternehmen in die Knie. Auch die Corona-Nachwehen sind noch deutlich spürbar. So müssen sich beispielsweise Fans der Deko-Handelskette Depot von zahlreichen Shops in NRW verabschieden.

Jetzt folgt der nächste Schock! Ein Traditionsbetrieb aus NRW steht jetzt ebenfalls vor der Insolvenz – und das nach fast 130 Jahren.

NRW: Dieser Traditionsbetrieb steht vor der Insolvenz

Von der Pleite betroffen ist der Papierhersteller Kabel Premium Pulp & Paper aus Hagen in NRW. Die Papierfabrik wurde 1896 gegründet und ist jetzt offenbar pleite. Wie die „Westfalenpost“ berichtet, wurde die Insolvenz am Donnerstag (6. März) beim Amtsgericht Hagen eingereicht.

Der Bürgermeister Erik O. Schulz bezeichnet es gegenüber der Zeitung als ein „Drama für die Stadt“, dass ein solcher Traditionsarbeitgeber vor dem Aus steht. Er kommt dennoch zu dem Entschluss: „Obwohl der Betrieb schon einen kontinuierlichen Abbau hinter sich hatte, war der Prozess angesichts des Rückgangs des Produktionsvolumens offenkundig nicht mehr aufzuhalten.“

Insolvenz: Mitarbeiter bangen um Jobs

In dem Traditionsbetrieb in NRW arbeiten insgesamt 420 Mitarbeiter, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden. Ein Mitarbeiter ist sich sicher, mit einem Aus des Unternehmens ginge „ein Stück Geschichte kaputt“.

Andere hingegen sind wütend über die Entwicklung. Besonders eine Sache macht den Mitarbeitern des NRW-Traditionsbetriebs zu schaffen, nämlich, wie sie von dem Insolvenz-Verfahren erfahren haben. Wie es nun mit dem Unternehmen weitergeht, bleibt vorerst abzuwarten.