Dortmund: Beliebter Imbiss schließt drei Monate nach Eröffnung – Botschaft an der Tür beunruhigt

Kunden aus Dortmund müssen sich jetzt mal wieder umstellen. Denn ein beliebter Imbiss ist plötzlich dicht – schon wieder! Dabei wurde er vor kurzem erst wiedereröffnet. Nicht nur bei Kleinanzeigen konnten Kunden jetzt darauf aufmerksam werden, als sich die Besitzer vom Ladeninventar trennten. Auch Schilder an der Tür sorgten für Gewissheit.

Die Rede ist vom Grillhaus an der Köln-Berliner-Straße im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck. Gerade mal drei Monate nach der Wiederöffnung ist hier von einer „vorübergehenden Schließung“ die Rede. Was steckt da nur dahinter?

Dortmund: Inhaber werden deutlich

„Aus einem unerwarteten Ereignis in unseren Räumlichkeiten, sehen wir uns leider gezwungen vorübergehend zu schließen. Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher und haben Angst um unser Wohl“, die Botschaft an der Tür sorgte bei Grillhaus-Kunden in Dortmund zuletzt für große Verwunderung. Am 3. März war diese Nachricht im Eingang zu lesen.

Nur drei Tage später gaben die Inhaber dann laut „Ruhr Nachrichten“ bereits durch einen neuen Zettel ein kurzes Update: „Vorübergehend geschlossen“, war darauf plötzlich zu lesen. Ist das endgültige Aus der Dortmunder Pommesbude besiegelt? Die Inhaber werden auf Nachfrage deutlich: „An diesem Standort wird es für uns nicht weitergehen.“

Pächter-Wechsel reißt nicht ab

Diese Botschaft ist unmissverständlich. Doch Gründe für das Aus wollen Jasmin Basic und Melanie Bowman nicht angeben. Sie offenbaren lediglich, dass es ein „laufendes Verfahren“ gebe und man sich deshalb nicht weiter äußern wolle.

Doch laut Recherchen der „Ruhr Nachrichten“ könnten die Probleme des Dortmunder Grillhaus auf das Mietobjekt an sich zurückzuführen sein. Denn allein in den vergangenen sechs Jahren gab es hier drei Pächter-Wechsel; von 2018 bis 2022 hielt sich der Imbiss unter einer Pächterin wacker. Anfang 2023 wurde er wiedereröffnet, um ihn Anfang 2024 wieder zu schließen. Nun die erneute Schließungsnachricht!

Wie die aktuellen Besitzer angeben, sei das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. So geben sie an, derzeit nach einem neuen Standort zu suchen. Ob sie in Dortmund-Aplerbeck Erfolg haben werden, wird sich zeigen.