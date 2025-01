Essen: Rätsel um beliebten Imbiss! Alle Filialen plötzlich dicht

Gerade erst ließ der Limbecker Platz in Essen die Bombe platzen und ließ seine Kunden wissen, das er seine Öffnungszeiten für einen Tag ändert. Und das Timing könnte kaum perfekter sein, fällt es ausgerechnet auf den Eröffnungstag der Eislaufbahn Essener Wintertraum. Was dahinter steckt, erfährst du in diesem Artikel >>>.

Aber auf eine gute Nachricht folgt leider oft eine schlechte. So auch im Falle einer beliebten Essener Kette. Denn im Limbecker Platz hat ein Geschäft seit einiger Zeit geschlossen. Selbst das Center-Management ist ratlos, berichtet die „WAZ„.

Essen: Beliebte Filiale plötzlich dicht

Steckt der „Wurst König“ in Schwierigkeiten? Diese Vermutung liegt jetzt nahe. Denn ein Schild im Limbecker Platz informiert jetzt die Kunden darüber, dass die Filiale „vorübergehend geschlossen“ sei. Wie der Centermanager auf Nachfrage der „WAZ“ angibt, hat sich in der Filiale in Essen seit dem 30. Dezember nichts mehr gerührt.

+++ Hund leidet nach Silvester im Tierheim Essen – Pfleger teilen erschütternde Nachricht +++

Doch nicht nur im Limbecker Platz ist die Wurst-König-Filiale plötzlich dicht. Auch im Allee Center in Essen stehen Kunden aktuell vor verschlossenen Türen. Und auch in anderen NRW-Städten, so etwa in Bochum, Gelsenkirchen oder Leverkusen scheint es nicht gut um die Imbiss-Kette zu stehen.

Hauptsitz nach Essen verlegt

Dass beim „Wurst König“ eine Insolvenz ins Haus stehen könnte, zeichnete sich in letzter Zeit nicht ab. Im Gegenteil: Grade erst wurde die Geschäftsführung gewechselt, der Hauptsitz des Unternehmens von Bochum nach Essen verlegt.

Diese Nachrichten aus Essen könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Bislang blieben die Kontaktversuche der „WAZ“ beim „Wurst König“ in Essen unbeantwortet. Wie das Center-Management im Limbecker Platz auf die vorübergehende Schließung reagierte und was als weiterer Grund für die mögliche Schließung im Raum steht, das erfährst du hier >>>.