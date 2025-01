Limbecker Platz ändert Öffnungszeiten – Kunden schauen ganz genau hin

Tag für Tag besuchen zahlreiche Menschen den Limbecker Platz in Essen, um ihre Einkäufe zu erledigen – und das immer zu festen Öffnungszeiten. Jetzt macht der Shopping-Tempel allerdings eine Ausnahme. Kunden schauen ganz genau hin.

Egal ob Klamotten, Elektronik oder Kosmetik: Im Limbecker Platz wird wohl jeder Shopping-Freund fündig. Neben den zahlreichen Einkaufsläden hat das Essener Einkaufszentrum zudem eine Fressmeile zu bieten, auf der nach Herzenslust geschlemmt werden darf.

Limbecker Platz verkündet es in den sozialen Netzwerken

Kein Wunder also, dass sich im Limbecker Platz tagtäglich etliche Menschen einfinden. Und das natürlich auch immer zu festen Öffnungszeiten. Von Montag bis Samstag hat das Einkaufscenter von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Reichlich Zeit also, um all seine Besorgungen zu erledigen. Doch wem das nicht genug ist, der wird jetzt hellhörig werden.

Denn am 12. Januar kann auch an einem Sonntag geshoppt werden! Allerdings fallen die Öffnungszeiten dafür etwas kürzer aus als gewöhnlich. „Diese Woche ist verkaufsoffener Sonntag und wir sind von 13 bis 18 Uhr für dich da!“, verkündet der Limbecker Platz in einem Beitrag auf seiner offiziellen Facebook-Seite (rund 118.000 Follower) und ergänzt: „Übrigens eröffnet am Sonntag auch die Eislaufbahn Essener Wintertraum. Perfekt, um vor oder nach dem Shoppen noch eine Runde zu fahren.“

Limbecker Platz: Kunden müssen Verlust von Modekette verkraften

Wer am besagten Sonntag also noch nichts vor hat, der kann sich in der Essener Innenstadt also ordentlich mit Eislaufen und Shopping austoben – ein sportliches Programm.

