Limbecker Platz: Kunden müssen schlucken! Beliebter Laden macht plötzlich dicht

Einzug, Auszug, Umzug, Umbau – im Limbecker Platz in Essen ist stets was los. Immer wieder wechseln die Geschäfte in den Ladenlokalen. Und auch vor großen und beliebten Ketten macht der Wandel nicht halt.

So auch jetzt. Eine berühmte Modekette macht Schluss im Limbecker Platz. Und das ziemlich überraschend. Ohne vorherige Ankündigung der Mall oder des Labels hat in Essen plötzlich der Schlussverkauf begonnen.

Limbecker Platz: Beliebte Marke verschwindet

Es ist die einzige Filiale in Essen – und sie verschwindet schon bald aus der Stadt. In der größten Shoppingmall steht mal wieder eine Veränderung an. Gerade erst wurde das Aus von „Depot“ nach wenigen Monaten verkündet (hier mehr), da steht auch schon der nächste Abschied an.

Diesmal trifft es die Fans von Outdoor-Mode. Ohne vorherige Ankündigung durch Shoppingmall oder Unternehmen hat „Jack Wolfskin“ mit einem Räumungsverkauf begonnen, berichtet der „Westfälische Anzeiger“. Die Freude über stark reduzierte Jacken, Pullover & Co. (bis zu 50 Prozent) dürfte nur kurz halten. Die Kunden müssen schlucken – denn bald ist der Laden Geschichte.

Jack Wolfskin verschwindet aus Essen

Wann genau Jack Wolfskin aus dem Limbecker Platz und damit auch aus Essen verschwindet, ist unklar. Auch der Nachfolger ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Wer nach Herzenslust die Outdoor-Mode des Labels shoppen will, muss demnächst ins Centro Oberhausen oder in die Bochumer Innenstadt ausweichen. Dort gibt es noch weitere Läden.

Der Limbecker Platz ist das größte und meistbesuchte Shoppingcenter in Essen und feierte im Jahr 2024 sein 15-jähriges Bestehen. In diesem Jahr zog aber nicht nur Depot aus, auch eine andere Marke verschwand. Hier mehr.