Limbecker Platz in Essen ändert die Öffnungszeiten – Kunden machen große Augen

Der Limbecker Platz in Essen lockt tagtäglich zahlreiche Besucher an. Insbesondere zur Vorweihnachtszeit erledigen viele Kunden hier ihre Einkäufe und besorgen alles, was sie ihren Liebsten zum Weihnachtsfest schenken möchten.

Pünktlich zum Festtags-Trubel kommt der Limbecker Platz Essen nun mit einer Nachricht um die Ecke, die Kunden aus den Socken haut. Die Shopping-Mall ändert nämlich ihre Öffnungszeiten – aber das nur an einem ganz bestimmten Tag.

Essen: Limbecker Platz ändert Öffnungszeiten

In einem Reel auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ gibt der Limbecker Platz Essen die Neuigkeiten bekannt: „Am 15. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag“, berichtet die Mitarbeiterin in dem Video. Wenn du es bis jetzt noch nicht geschafft hast, kannst du hier also noch so einige Last-Minute-Weihnachtsgeschenke besorgen. Das Einkaufszentrum öffnet seine Pforten von 13 bis 18 Uhr.

Und nicht nur auf den verkaufsoffenen Sonntag können Kunden sich freuen! „Engel und Pagen verteilen süße Überraschungen“, verrät die Mitarbeiterin in dem Video. Außerdem hat der Limbecker Platz in Essen einen Photobooth aufgebaut, in dem du dein Shopping-Erlebnis mit schönen Erinnerungsfotos festhalten kannst. Der rosarote Photobooth lädt nur so dazu ein, lustige Weihnachts-Bilder zu schießen.

„Auf keinen Fall“

In den Kommentaren unter dem Beitrag scheint die weihnachtliche Stimmung jedoch noch nicht ganz angekommen zu sein. „Bist du auch dabei?“, fragt der Limbecker Platz Essen – „Nein, auf keinen Fall“, antwortet eine Userin prompt. Der Grund ist jedoch einleuchtend: „Bin jetzt Rentnerin.“ Da hat die Kundin wohl auch unter der Woche Zeit, dem Einkaufszentrum einen Besuch abzustatten.

Auch ein anderer „Facebook“-User scheint abgeneigt von der Idee zu sein. „Warum sollte ich?“, fragt er. „Du kannst einen entspannten Tag mit Freunden oder der Familie verbringen. Man kann gemeinsam bummeln, in gemütlichen Cafés eine Pause einlegen, neue Geschäfte entdecken und vielleicht sogar ein paar Schnäppchen machen“, reagiert der Limbecker Platz in Essen.