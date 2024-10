Limbecker Platz in Essen: Verkaufs-Ende löst bei Kunden ein Beben aus – „Sprachlos“

Nach genau zehn Jahren ist plötzlich Schluss! Viele Kunden fühlen sich wie vor den Kopf gestoßen. Wirtschaftliche Probleme gab es offenbar nicht. Dennoch zieht ein wichtiger Mieter im Limbecker Platz in Essen die Reißleine.

Die Rede ist von keinem Geringeren als dem größten Sportverein der Stadt: Rot-Weiss Essen! Seit September 2014 betrieb RWE zusammen mit Borussia Dortmund einen gemeinsamen Shop im Limbecker Platz in Essen. Fan-Artikel gab es dort ebenso wie Stadion-Ticket. Doch jetzt zieht sich RWE zurück.

Limbecker Platz in Essen: Rot-Weiss Essen verlässt Fan-Shop

„Nach intensiven Gesprächen und anschließender wirtschaftlicher Abwägung hat sich Rot-Weiss Essen dazu entschieden, den gemeinsam mit Borussia Dortmund betriebenen Fan-Shop am Limbecker Platz zum 31.10.2024 zu verlassen“, erklärt der Verein auf seiner Facebook-Seite. Und weiter: „Wir bedanken uns herzlich bei Borussia Dortmund für die Unterstützung und die enge Zusammenarbeit in den letzten zehn Jahren!“

Statt im Limbecker Platz in Essen wolle man Fan-Artikel in erster Linie über den Online-Shop sowie im unlängst erweiterten Shop an der Hafenstraße verkaufen. So wolle man den Fans nicht nur ein breiteres Sortiment zur Verfügung stellen, sondern das Geschäft auch wirtschaftlicher und professioneller gestalten.

Fans sind fassungslos: „RWE schafft sich ab“

Kein Fan-Shop mehr im Limbecker Platz in Essen? Für die Anhänger des Vereins ist das ein regelrechtes Beben, wenn man die Kommentare unter dem Facebook-Beitrag liest. Hier einige Beispiele:

„RWE schafft sich immer weiter ab. Schade.“

„Find ich schwach… Keinen zentralen Fanshop mehr in der City zu haben. (…) Gerade zur Weihnachtszeit wäre ein Shop in der Innenstadt angemessen.“

„Als Drittligist keinen Shop mehr in der Innenstadt zu haben, macht mich etwas sprachlos. Warum sind wir so wenig präsent in der Stadt? Keine Plakate, jetzt keinen Shop mehr. In anderen Städten fahren Straßenbahnen oder Busse mit Vereinswerbung. Das kann doch nicht der richtige Weg sein, jetzt selbst in der Innenstadt keine Präsenz mehr zu zeigen.“

„Wirtschaftlich mag das sinnvoll sein. Dass RWE aber als größter Verein der Stadt und sportliches Aushängeschild gar nicht mehr in der Innenstadt präsent ist, ist ein eher schlechtes Zeichen.“

„Einerseits war der Shop wirklich mehr auf den BVB ausgelegt, aber trotzdem ist es schwach für einen Drittligisten, der von der Fan-Basis eher Zweitligist ist, keinen zentralen Fanshop zu haben.“

„Wenn ihr euch weiter professionalisieren wollt, dann erweitert doch mal bitte endlich die Öffnungszeiten an der Hafenstraße auf ein Profi-Niveau. Er hat quasi nur zu den Stoßzeiten im Straßenverkehr geöffnet. Einfach auch mal vormittags öffnen.“

Nur vereinzelt finden sich in den Kommentaren auch Fan-Stimmen, die den Abschied von RWE aus dem Limbecker Platz in Essen positiv bewerten. Da schreibt zum Beispiel ein Nutzer: „Endlich ist der gemeinsame Shop Geschichte. Brauche ich weder mit dem BXB noch mit Herne.“ Und ein anderer Nutzer: „Endlich! Was hat unser RWE mit dem BVB am Hut? Fand ich eh schon immer schlecht!“ Und einen konstruktiven Kommentar gibt es auch noch: „Hier wäre die Stadt Essen gefragt, mal einen gemeinsamen Shop für den RWE, TuSEM und die Moskitos zu unterstützen.“