Irre Szenen im Centro Oberhausen! Kunden stehen HIER stundenlang Schlange

Ein wahrer Hype ist im Centro Oberhausen ausgebrochen: und mitten drin steht der neue Shop Miniso. Der hat am vergangenen Samstag (2. August) eröffnet – da standen die Kunden bereits Schlange vor dem Geschäft.

Und so ging es auch den Tag über weiter. Grund dafür dürften die Produkte sein, die das chinesische Unternehmen anbietet. Dabei sind günstige Fanartikel bekannter Franchises wie „Harry Potter“, „Lilo & Stitch“ oder auch „Die Peanuts“. Doch gab es zum Eröffnungstag auch noch etwas ganz Besonderes für die ersten Kunden im Centro Oberhausen.

Centro Oberhausen eröffnet neuen Store

Bei Miniso findet man allerhand von Haushalts- und Kosmetikprodukten, über Deko, Schreibwaren und vieles mehr. Das chinesische Unternehmen hat bereits Filialen in Bochum und im Limbecker Platz in Essen und nun auch im Westfield Centro in Oberhausen.

Auch interessant: Neueröffnungswelle im Centro Oberhausen! Manager macht es offiziell

Zum Eröffnungstag gab es für die ersten 150 Besucher eine gratis Goodie Bag und darüber hinaus fünf Euro Rabatt für alle Kunden an diesem Tag. Kein Wunder, dass so viele ins Einkaufszentrum strömten. Miniso hat auf Instagram ein Video der Mega-Kundenschlange geteilt und sich vielmals für das große Interesse an der Eröffnung bedankt.

Lange Warteschlangen vor neuem Geschäft

„Was für ein unglaubliches Opening am Samstag im Westfield Centro Oberhausen!“, zeigt sich das Team begeistert. „Schon Stunden vor der Eröffnung standen hunderte Miniso-Fans vor unserem neuen Store. Wir sind immer noch überwältigt! Ein riesiges DANKE an euch. Ihr habt das Event zu etwas ganz Besonderem gemacht.“ Auch beim Team selbst bedankt sich der Shop: „Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Mehr Themen:

Auch die Fans kommentieren den Beitrag eifrig: „War mega“ und „so cool“, schreiben einige. Einzig das Wetter hatte nicht ganz mitgespielt. „Nur das draußen anstehen und der Regen war nicht schön“, merkt eine Nutzerin an. „Hätten nicht gedacht, dass es sooo voll wird“, ergänzt sie noch. Dennoch war die Eröffnung wohl ein voller Erfolg.