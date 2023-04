Hund in Duisburg abgeschoben! Unbekannte drückt Frau einfach Leine in die Hand – mit erschütternden Worten

„Unmenschlich.“ Bei dem, was Hunde-Besitzerin Derya aus Duisburg auf offener Straße erleben musste, fehlen ihr die Worte. Gemeinsam mit ihrer Mutter habe sie am Mittwoch (5. April) ihren Hund auf der Ahrstraße Gassi geführt. Plötzlich sei eine junge Frau gezielt auf sie zugekommen und habe ihr ihren Hund aufs Auge drücken wollen.

Viel habe die Duisburgerin nicht verstanden. Nur, dass das Geld nicht mehr reichen würde. „Ich will sie nicht mehr“, habe die Frau gesagt. Als Derya gerade ihre Verwirrung zum Ausdruck bringen wollte, habe sie auch schon die Leine in die Hand gedrückt bekommen. Am anderen Ende ein Malteser-Weibachen. „Coco“ soll der Vierbeiner heißen, habe die junge Frau noch gesagt. Dann sei sie abgedampft.

++ Hund in NRW von Tierheim in erschreckendem Zustand gefunden – wer ist dazu fähig? ++

Hunde-Vorfall in Duisburg: „Alles sehr komisch“

„Die Kleine war sehr ängstlich“, berichtet die Hunde-Freundin. Völlig perplex habe sie die Polizei gerufen. Doch die junge Frau sei schnell über alle Berge gewesen. Die Beamten hätten den Fall weiter ans Ordnungsamt geleitet. Die hätten geprüft, ob das Tier gechipt ist – doch ohne Ergebnis.

Anschließend sei der Hund versorgt worden. „Sie hat zugelangt als hätte sie tagelang nichts gefuttert“, erinnert sich die Duisburgern. Sie könne sich noch immer nicht erklären, was sie da genau erlebt hat und fragt sich, ob der Hund möglicherweise gestohlen worden sein könnte. „Alles sehr komisch“, fasst sie im Gespräch mit DER WESTEN zusammen.

Wer kennt diesen Hund aus Duisburg? Foto: Derya

Hund abgegeben: „Wie kann man so herzlos sein?“

Das Ordnungsamt habe das Tier mitgenommen und wolle sich melden, wo der Hund hingebracht worden sei. Doch der dubiose Fall lässt Derya nicht los. In lokalen Facebook-Gruppen sucht die Duisburgerin nach Antworten. Vielleicht sucht jemand die kleine Hündin, die auf den Namen „Coco“ hören soll. Vielleicht wird sie vermisst?

Mehr News:

Der Fall gibt vielen Duisburgern zu denken. „Wie kann man so herzlos sein. Hammer, wie hier mit Lebewesen umgegangen wird. Wie Müll entsorgt. Wo leben wir hier eigentlich? Unglaublich sowas“, schimpft eine. Gemeinsam mit Derya hoffen nun alle, dass sich das Schicksal des bemitleidenswerten Vierbeiners bald klärt.