Auf dem Verkaufsportal Ebay begegnen Nutzer immer wieder verlockenden Schnäppchen, doch manchmal verstecken sich hinter diesen Angeboten auch unerwartete Risiken – wie Fake-Verkäufer. Auch für Anbieter gibt es Herausforderungen, wenn Fake-Interessenten unterwegs sind, und am Ende können beide Opfer von Betrugsmaschen werden. Doch wie erkennt man solche verdächtigen Anfragen?

Immer wieder hört man, dass Betrüger Käufer mit gefälschten Produkten täuschen oder Zahlungen annehmen, ohne die Ware zu liefern. Auch Verkäufer können von falschen Interessenten hinters Licht geführt werden. In beiden Fällen sind persönliche Daten, wie zum Beispiel Kreditkartendaten, oft das Hauptziel der Betrüger. Deshalb erklären wir in diesem Artikel, wie man solche Risiken vermeiden kann und worauf Ebay-Nutzer besonders achten sollten.

Ebay Fake-Käufer, Anfragen oder Verkäufer: So kannst du sie erkennen

Das Kleinanzeigenportal weist Nutzer darauf hin, dass betrügerische Verkäufer oft schnelle Abschlüsse suchen. Angebote mit einer sehr kurzen Laufzeit, wie nur einem Tag, sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden. In einigen Fällen, wie bei Veranstaltungstickets, gibt es jedoch legitime Ausnahmen.

Ein weiteres Zeichen, an dem man Fake-Verkäufer erkennen kann, ist, wenn ein Verkäufer viele hochwertige Artikel zu ungewöhnlich niedrigen Preisen anbietet oder seltene Waren hat, die sonst überall ausverkauft sind. Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch. Daher ist Vorsicht geboten, und man sollte stets aufmerksam sein und den Kauf nicht vorschnell abschließen.

+++ Wann meldet Ebay an das Finanzamt? DAS müssen Nutzer wissen +++

Ebay-Nachrichten sind der sicherste Weg, um mit anderen Nutzern in Kontakt zu treten. Nutzer sollten besonders vorsichtig sein, wenn ein Verkäufer nach ihren persönlichen Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer fragt. Er könnte versuchen, den Kauf außerhalb von Ebay abzuwickeln, beispielsweise durch Barzahlung oder Überweisung auf ein ausländisches Bankkonto. Solche Praktiken verstoßen gegen die Ebay-Richtlinien, und der Kauf wäre nicht durch den Ebay-Käuferschutz abgesichert.

Ebay Fake-Käufer, Anfragen oder Verkäufer: Weitere Warnsignale

Ein Warnsignal ist, wenn Nutzer aufgefordert werden, externe Links anzuklicken oder Transaktionen außerhalb der offiziellen Ebay-Plattform abzuwickeln. Diese Bezahlseiten sind ein klares Zeichen für ein Fake-Angebot. Einige Zahlungsmethoden, wie Überweisungen auf Auslandskonten, der Kauf von Prepaid-Karten oder Zahlungen mit Kryptowährungen, sind bei Ebay nicht erlaubt, da sie nicht nachverfolgbar sind und im Fall von Problemen nicht rückgängig gemacht werden können.

Vorsicht ist auch geboten, wenn ein Käufer oder Verkäufer außerhalb der Kleinanzeigenplattform kontaktiert, etwa über Whatsapp, SMS oder E-Mail. Ziel solcher Betrugsversuche ist es oft, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und Nutzer auf Phishing-Seiten zu locken. Besonders riskant ist, dass Betrüger die „Sicher bezahlen“-Funktion ausnutzen, um Vertrauen zu erwecken und den Käuferschutz zu missbrauchen.

Ein weiteres Warnsignal sind Angebote, bei denen Fake-Käufer versuchen, eine Spedition zu organisieren und im Voraus Transportkosten zu verlangen. Diese sollten auf keinen Fall akzeptiert werden, da sie auf eine Masche hindeuten.

Ebay Fake-Käufer, Anfragen oder Verkäufer: Echtheitsprüfung kann dir helfen

Die Ebay-Echtheitsprüfung sorgt für die Authentizität von teuren Artikeln. Als Nutzer solltest du auf gefälschte Prüfungen achten. Überprüfe die Verkäuferbewertung, das Echtheitszertifikat und die Ebay-Richtlinien. Achte auch auf zu niedrige Preise, die auf Betrug hinweisen können.

Nutzer sollten ihre Kreditkartendaten niemals an Verkäufer oder Dritte weitergeben, insbesondere wenn der Kauf außerhalb der sicheren Ebay-Plattform stattfindet. Dies kann zu Betrug und unbefugtem Zugriff auf persönliche Finanzinformationen führen.

+++ Ebay Gebot zurücknehmen: DAS musst du unbedingt beachten – ansonsten droht großer Ärger +++

Falls du einen Fake-Käufer oder Fake-Verkäufer auf Ebay vermutest, melde dich in deinem Ebay-Konto an und gehe zum „Hilfe & Kontakt“-Bereich. Dort kannst du eine Option zur Meldung von Betrug oder verdächtigen Aktivitäten auswählen, wie „Betrugsversuche melden“ oder „Verkäufer melden“.

Ebay Fake-Käufer, Anfragen oder Verkäufer: Betrüger anzeigen

Gib dann die relevanten Informationen wie die Daten des Käufers oder Verkäufers sowie das verdächtige Verhalten an. Bei verdächtigen Nachrichten oder E-Mails kannst du diese auch direkt an Ebay weiterleiten, indem du sie an spoof@ebay.com sendest.

Falls Nutzer bereits Opfer von Betrugsmaschen sind, können sie umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten, da es sich um eine Straftat handelt. Viele Polizeidienststellen bieten auch die Möglichkeit, den Vorfall online zu melden.

+++ Ebay Angebot beenden: So geht es – doch Bundesgericht warnt vor schlimmen Folgen! +++

Nutzer sollten alle relevanten Beweise wie Nachrichtenverläufe, Zahlungsdaten oder die Anzeigennummer bereithalten. Zusätzlich ist es wichtig, den Betrugsfall der Plattform zu melden, da diese oft bei den Ermittlungen unterstützt, um den Täter zu identifizieren und weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Wie du mit möglichen Betrügern umgehen sollst, weißt du jetzt. Wir sagen dir aber auch, wie du bei Ebay einen Preisvorschlag zurück nehmen kannst.