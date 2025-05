Checkliste für den Urlaub – DAS darfst du auf keinen Fall vergessen!

Was gehört zu jedem Urlaub dazu? Genau: das Kofferpacken! Für viele bleibt das Packen vor dem Urlaub auf der Liste mit Dingen, die erledigt werden müssen ein mühseliges Thema. Denn auch wenn die Vorfreude auf den Winter-, Städte- oder Sommerurlaub groß ist, weiß man häufig gar nicht, was unbedingt eingepackt werden sollte. Fällt es dir schwer, dich bei deinem Urlaub zu organisieren, kann dir unsere Checkliste weiterhelfen.

Wer kennt es nicht: Am Flughafen oder Reiseziel angekommen, fällt dir auf einmal auf, dass du etwas vergessen hast. Das ist ziemlich ärgerlich, wenn du an touristischen Orten für ein Shampoo tief in die Tasche greifen musst – es geht aber noch schlimmer! Bestimmte Dinge dürfen in deinem Reisegepäck nämlich auf keinen Fall fehlen, wenn dein Erholungstrip nicht zum Horror werden soll. Die Sorge, etwas vergessen zu haben, lässt die meisten Urlauber aber ebenfalls nicht los. Welche Dinge du vor deinem Urlaub unbedingt beachten solltest, erfährst du auf unseren Checklisten.

Urlaub-Checkliste: Was du vor der Reise abhaken solltest

Jeder geht beim Erstellen seiner Packliste für den Urlaub anders vor. Was du auf jeden Fall machen solltest, um die richtigen Sachen für deinen Winter- oder Sommerurlaub einzupacken: Informiere dich über dein Reiseland bzw. Ort. Je nachdem, wo du deinen Urlaub verbringst, gelten sicherlich bestimmte Regelungen, an die du dich lieber halten solltest. Checke vor deinem Urlaub unbedingt die Einreisebedingungen – ein Visum bekommst du so kurzfristig nämlich nicht. Auch die Gültigkeit deiner Reisedokumente, dem Reisepass, Führerschein und Personalausweis sowie EC- und Kreditkarten solltest du vor dem Urlaub abhaken. Es schadet deinem Reisegepäck auch nicht, etwas Bargeld dabei zu haben.

Damit sich deine Pläne im Urlaub nicht schlagartig in Luft auflösen, kann es hilfreich sein, vorher auf Nummer sicher zu gehen. Setze auf deine Checkliste, welche Sehenswürdigkeit oder Strände du in deinem Urlaub besuchen willst. Buche Tickets lieber im Vorfeld, da es vor allem im Sommerurlaub vor Ort gerne mal teurer wird. Auch deine Restaurants solltest du schon vor Reiseantritt auswählen und bestenfalls eine Reservierung machen. Sich auf den Worst Case vorzubereiten, schadet nicht. Wir empfehlen dir, vor dem Urlaub eine Reiseversicherung und Auslandskrankenversicherung auf deine Checkliste zu setzen.

Packliste für den Urlaub: Dokumente Reisepass

Personalausweis

(Internationaler) Führerschein

Visum

Studierendenausweis

Krankenkassenkarte

Auslandskrankenversicherung

Reiseversicherung

Kredit-/EC-Karte

Bargeld

Tickets

Packliste für den Urlaub: Was du beim Handgepäck beachten musst

DAS musst du beim Packen von deinem Handgepäck beachten. Foto: IMAGO/Panthermedia

Bist du nur auf einem Kurztrip unterwegs, lohnt es sich, das gesamte Reisegepäck im Handgepäck zu verstauen. Von Urlaubern, die ihr Handgepäck nicht mit an Bord des Flugzeugs nehmen dürfen, hört man immer. Darum solltest du bei der Packliste zu aller erst prüfen, welche Größe deine Tasche oder Koffer fürs Handgepäck haben darf – das ist bei allen Airlines unterschiedlich. Auch für einen längeren Urlaub lohnt es sich aber, das Handgepäck mit einer Checkliste ordentlich zu packen. Einige Sachen sind für deinen Sommerurlaub im Handgepäck besser aufgehoben.

Packliste fürs Handgepäck: Dokumente (siehe oben)

Bücher oder E-Book

Tablett oder Laptop >> Tipp : Lade dir die besten Netflix-Filme vorab runter

: Lade dir die besten Netflix-Filme vorab runter Kopfhörer

Ohrstöpsel, Schlafmaske

(Sonnen)-Brille und Kontaktlinsen

Nasenspray, Kaugummis

Zip-Beutel mit Flüssigkeiten

Reiseapotheke

Kleidung

Persönliches und Wertvolles (Schmuck, Uhren)

Elektronik

Liste für den Urlaub: So solltest du deinen Koffer packen

Wenn du deinen Koffer für den Urlaub packen willst, schadet eine Liste nicht. Auf deiner Checkliste für den Sommerurlaub dürfen Badekleidung, Schwimmzubehör, Sonnencreme und eine (Einweg-)Kamera auf keinen Fall fehlen. In den Winterurlaub solltest du Wanderschuhe, wasserdichte Kleidung und Skiequipment von der Packliste abhaken. Typische Kosmetika, eine kleine Reiseapotheke und Hygieneartikel sollten ebenfalls in deinem Reisegepäck unterkommen. Für einen Urlaub mit Kind darfst du folgende Sachen auf der Checkliste nicht vergessen: Wickelunterlagen, ein Buggy, Schnuller und eine spezielle Reiseapotheke sind unverzichtbar.

Packliste für den Urlaub: Kleidung

Kosmetika

Reiseapotheke

Alles fürs Kind

Elektronik

Strandausrüstung für den Sommerurlaub

Skiausrüstung für den Winterurlaub

Checkliste für den Urlaub – hast du an alles gedacht? Foto: IMAGO/YAY Images

Checkliste vor der Abreise in den Urlaub: DAS ist noch zu tun

Koffer nach Packliste gepackt und fertig zur Abreise? Dann gibt es immer noch ein paar Sachen auf der Checkliste, die du abhaken solltest, bevor es in den Urlaub geht. Bist du mit deiner gesamten Familie mit Kind im Urlaub, solltest du zu Hause alles für deine Abwesenheit absichern. Bei Geräten, die unnötig Strom verbrauchen, kannst du vor deinem Urlaub ganz einfach den Stecker ziehen. So lassen sich im schlimmsten Fall während deinem Sommerurlaub sogar Strombrände vermeiden! Auch deinen Kühlschrank und Mülleimer solltest du vor deinem Urlaub leeren, damit du bei deiner Rückkehr keine böse Überraschung erlebst.

Auf deiner Checkliste für den Urlaub sollte außerdem stehen, wer sich während deiner Abwesenheit um Blumen, Pflanzen, Tiere und häusliche Pflichten kümmert. Stelle sicher, dass Wertsachen gut deponiert sind, bevor du dich zum Flughafen aufmachst. Indem dein Haus oder deine Wohnung bewacht oder versorgt werden, hast du auf deinem Erholungsurlaub überhaupt nichts zu befürchten.

Die wichtigsten Punkte auf der Checkliste für den Urlaub kennst du jetzt.