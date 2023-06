Duisburg: Frau entdeckt Zettel am Auto – und traut ihren Augen kaum

Melanie Lehmkuhl hat am Samstag (3. Juni) in Duisburg eine bittere Entdeckung gemacht. Als sie gegen 17 Uhr mit ihrem Auto an der Moerser Straße losfahren wollte, musste sie feststellen, dass ihr schwarzer Nissan Leaf deutliche Unfallspuren hatte. Ein abgefahrener Spiegel und tiefe Kratzspuren rund um den hinteren Radkasten sind Zeugnis eines mutmaßlichen Unfalls.

Mindestens ein weiteres Fahrzeug war beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Dafür klemmte ein Zettel am Leasing-Fahrzeug der Duisburgerin. Der Inhalt sollte Melanie Lehmkuhl schwer erleichtern.

Duisburg: Unbekannter hinterlässt Notiz an Unfallauto

Denn durch die anonymen Zeilen konnte die Autofahrerin der Polizei Duisburg den entscheidenden Hinweis bei der Suche nach dem Unfallflüchtigen geben. „Den Spiegel hat Ihnen ein grüner Kleinwagen mit dem Kennzeichen „…“ (Anmerkung der Redaktion: Kennzeichen aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht) abgefahren“, stand auf dem Zettel geschrieben.

Mit dieser Information stellte die Duisburgerin Anzeige bei der Polizei. Und die habe schnell einen Erfolg verzeichnen können: „Die Halterin ist wohl ermittelt. Das nimmt jetzt alles seinen Lauf“, berichtet Melanie Lehmkuhl gegenüber DER WESTEN. Bleibt nur die Frage, wer zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer saß. Dafür ist die Polizei auf die weitere Hilfe von Zeugen angewiesen.

Dankbare Duisburgerin sucht Unfallzeugin

Die Duisburgerin sucht aber noch aus einem anderen Grund in einer lokalen Facebook-Gruppe („Du bist Homberger/Hochheider wenn du“) auf der Suche nach dem Urheber der Notiz: „Den Zeugen zu finden wäre halt auch schön. Alleine schon, um sich zu bedanken“, erklärt Melanie Lehmkuhl.

Wer Angaben zu dem Vorfall an der Moerser Straße machen kann, möge sich entweder bei der Polizei oder über Facebook bei der Duisburgerin melden.