Duisburg: Mann entdeckt regungslosen Senior im Gebüsch – dann wird klar, um wen es sich handelt

Duisburg. +++ Update: Der 83-Jährige wurde gefunden. Nach Angaben der Polizei Duisburg hat ein Spaziergänger am Mittwochnachmittag einen regungslosen Mann in einem Gebüsch am Marientor entdeckt und sofort den Notruf gewählt. Später stellte sich heraus, dass es sich um den vermissten Rentner handelt. Ein Rettungswagen brachte den unterkühlten Mann ins Krankenhaus. +++

In Duisburg wird ein 83-jähriger Mann vermisst!

Der Senior wird bereits seit Sonntag gesucht. Bis jetzt hatte die Polizei Duisburg jedoch keinen Erfolg.

Der Senior aus Duisburg wurde gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa

Duisburg: Seniorenheim vermisst Bewohner

Der demente 83-Jährige wird seit Sonntagmorgen vermisst, das meldete das Johanniter Seniorenheim am Kreuzacker der Polizei Duisburg.

------------------------------------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

früheste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

------------------------------------------------------

Die Fahndung der Beamten mit einem Spürhund, einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen konnte bis jetzt keinen Erfolg verbuchen.

Duisburg: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Der Senior ist circa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat kurze, graue Haare und braune Augen. Er dürfte noch sein Schlafanzug-Oberteil, eine graue Hose und Strickjacke sowie schwarze Gesundheitsschuhe tragen.

------------------------------------------------------

Weitere News zu Duisburg:

------------------------------------------------------

Die Polizei Duisburg bittet Zeugen, die den vermissten Mann gesehen haben, sich unter der Nummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 12 für Vermisstenangelegenheiten zu melden. (mbo)

Traurige Nachricht aus dem Zoo Duisburg

Am Freitag teilte der Zoo Duisburg mit, dass Besucher-Liebling Malindi tot ist. Das Tier wurde eingeschläfert. Hier liest du mehr <<<