A42 im Ruhrgebiet: Duisburger stirbt bei schlimmen Unglück – Polizei hat wichtige Frage

Bei einem folgenschweren Unfall auf der A42 am Rande des Ruhrgebiets ist am Donnerstag (27. April) ein Mann (35) aus Duisburg verstorben. Nach Angaben der Polizei Düsseldorf ist der 35-Jährige mit seinem Audi am frühen Nachmittag auf der Autobahn in Richtung Dortmund tödlich verunglückt.

Bisher ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall bei Moers kommen konnte. Deshalb bitten die Ermittler nun Zeugen um Hilfe.

A42 im Ruhrgebiet: Hubschrauber landet auf Autobahn

Es geschah gegen 13.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war ein Lkw-Fahrer (62) mit seinem Gespann auf dem rechten Fahrstreifen der A42 unterwegs. Plötzlich rauschte der Audi des Duisburgers heran und krachte in das Heck des Lkw. Durch den heftigen Aufprall wurde der 35-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Rettungskräfte rückten mit schwerem Gerät an, um den verunglückten Duisburger aus seinem Fahrzeug zu befreien. Auch ein Hubschrauber landete auf der Autobahn, um das Unfallopfer möglichst schnell ins Krankenhaus befördern zu können. Doch der Helikopter sollte letztlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Denn die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 35-Jährigen tun. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Polizei steht nach A42-Unglück vor einem Rätsel

Die Ermittler fragen sich nun, wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte. Hat das Todesopfer den Lkw womöglich zu spät gesehen oder musste der Fahrer womöglich einem Hindernis ausweichen? Bei der Beantwortung solcher Fragen baut die Polizei Düsseldorf auf die Hilfe von anderen Autofahrern, die zum Unfallzeitpunkt auf der A42 unterwegs waren. Hast du den Unfallhergang beobachtet und kannst bei der Aufklärung der Ursache helfen? Dann melde dich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0211 8700.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn bis in die frühen Abendstunden gesperrt werden. Dementsprechend kam es hinter der Unfallstelle zu einem kilometerlangen Stau.