Zoo Dortmund: Traurige Szenen im Gehege – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Diese Szenen aus dem Zoo Dortmund sind nichts für schwache Nerven. In den letzten Wochen haben die Besucher bange Blicke in das Orang-Utan-Gehege geworfen. Denn Menschenaffe Walter hat seit Beginn der EM die Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft getippt.

Bislang hat der Orang-Utan bis auf einen kleinen Schönheitsfehler immer richtig gelegen und damit das „Derby“ gegen sein Orakel-Pendant aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen für sich entschieden (mehr dazu hier >>>). Jetzt hat Walter das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien getippt – das Ergebnis ist nichts für schwache Nerven.

Zoo Dortmund: EM-Orakel Walter hat gesprochen

Die Siege der DFB-Elf gegen Schottland, Ungarn und Dänemark hat Walter richtig vorausgesagt. Beim Tipp für das Schweiz-Spiel konnte das EM-Orakel nur verlieren, weil er nicht die Möglichkeit hatte, auf Unentschieden zu setzen. In der K.o.-Phase gibt es nur zwei Optionen. Einen Tag vor dem großen Spiel gegen Spanien hat sich Walter entschieden.

Seine Wahl dürfte die Laune der Deutschland-Fans ziemlich drücken. Denn wie schon bei allen anderen Spielen mit deutscher Beteiligung schlurfte der haarige Menschenaffe zur Tat und wählte den ersten der beiden Jute-Säcke. Und weil im Fall der Viertelfinal-Begegnung Spanien auf dem Papier das Heimrecht genießt, fiel Walters Wahl auf „La Furia Roja“

Deutschland-Fans zittern

Die Zeichen stehen also auf ein Aus der Mannschaft von Julian Nagelsmann beim Fußballfest im eigenen Land. Oder hat Walter sich vielleicht doch geirrt? Zumindest ein Detail lässt hoffen.

Zwar steuerte der Orang-Utan zunächst zielstrebig den spanischen Schal an. Doch am Ende nahm das EM-Orakel aus dem Dortmunder Zoo den Deutschland-Schal mit in sein Baumhaus – vielleicht ein Zeichen dafür, dass die DFB-Elf am Ende doch gewinnt? Am Freitagabend sind wir schlauer.