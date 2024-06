Zoo Dortmund: Bewegende Szenen im Gehege – Besucher sind regelrecht hin und weg

Im Zoo Dortmund spielen sich immer wieder die verschiedensten Szenen ab. Mal kommen neue Tiere aus anderen Städten nach Dortmund, um dort ein neues zu Hause zu finden, manchmal verlassen alt bekannte Gesichter die Gehege jedoch auch – altersbedingt. Die routinierten Zoo-Besucher haben dabei jeden Neuzugang und jeden Verlust genau im Blick, denn wer über die Jahre hinweg regelmäßig die gleichen Tiere besucht, der merkt sofort, wenn etwas anders ist.

So auch in diesem Fall. Als die Besucher DAS im Gehege mitbekommen, kriegen sie sich fast gar nicht mehr ein.

Zoo Dortmund zeigt IHN stolz im Netz

„Oh wie süß!“ Das wird wohl bei den meisten die erste Reaktion sein, wenn sie das neue Video im Netz sehen, das der Zoo Dortmund am 20. Juni 2024 veröffentlicht hat. Zu sehen ist die Eselin Ella, die zufrieden in die Kamera blickt. Im Hintergrund taumelt nur wenig später der Grund hervor, wieso Ella so glücklich zu sein scheint. Ein Eselfohlen, das erst wenige Stunden zuvor das Licht der Welt erblickte, sucht auf wackeligen Beinen die Nähe seiner Mutter.

+++ Zoo Dortmund: Wahnsinn nimmt seinen Lauf – Besucher halten es kaum aus +++

„Für Ella ist dies das dritte Jungtier und sie wirkte sehr entspannt und leckte ihren Nachwuchs gleich nach der Geburt trocken. Dies regt den Kreislauf des Neugeborenen an und außerdem nimmt die Mutter so den individuellen Geruch ihres Kindes auf.“, heißt es in dem Text unter dem Video. Doch nicht nur die Mitarbeitenden im Zoo Dortmund, die Ella bei der Geburt ihres neuen Schützlings begleitet haben, sind hin und weg. Auch die Zoo-Besucher freuen sich über die das gesunde Fohlen und lassen ihrer Euphorie in der Kommentarspalte unter dem Beitrag freien Lauf.

Weitere Themen:

„Mutter und Kind so gesund und munter zu sehen, da geht einem ja das Herz auf“, heißt es von einer Seite. „Ein süßer kleiner Kerl und schon so neugierig“, freut sich ein anderer. Wer in den kommenden Wochen den Zoo Dortmund besucht, der könnte vielleicht Glück haben und das Eselfohlen aus nächster Nähe kennenlernen.