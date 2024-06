Zoo Dortmund: Wahnsinn nimmt seinen Lauf – Besucher halten es kaum aus

Für viele Fußball-Fans ist der Blick ins Orang-Utan-Gehege im Zoo Dortmund mindestens genauso spannend wie die EM-Spiele an sich. Denn Affe Walter ist das offizielle Fußball-Orakel des Ruhrpott-Tierparks!

Vor den Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2024 hängen die Pfleger im Zoo Dortmund zwei Säckchen an einer Leine ins Orang-Utan-Gehege, jedes versehen mit einem Fan-Schal der jeweils spielenden Nationen – und Walter gibt mit seiner Entscheidung für eines der beiden Säckchen seinen Tipp für die EM-Partie ab.

Und nach seiner Vorhersage für Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch (19. Juni) nahm der Wahnsinn endgültig seinen Lauf!

Zoo Dortmund: EM-Fieber dank Orang-Utan-Orakel

Denn sowohl den DFB-Sieg gegen Schottland zum EM-Auftakt (5:1) als auch den 2:0-Erfolg gegen Ungarn hatte Orang-Utan Walter korrekt vorhergesagt! Ein voller Erfolg für das Zoo-Orakel in Dortmund.

Aber Orang-Utan ist nicht der einzige EM-Prophet im Ruhrgebiet. Auch die anderen Zoos haben tierische Orakel in ihren Reihen – so auch der Zoom Gelsenkirchen. Hier lässt man die cleveren Erdmännchen mithilfe eines kleinen metallenen Fußballs auf die Sieger der Deutschland-Spiele tippen.

Dortmund und Gelsenkirchen, da war doch was … Ach ja! Derby! Kaum eine Rivalität im deutschen Fußball hat einen derart legendären Status wie Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Schwarz-Gelb gegen Königsblau. Da muss natürlich auch die Frage geklärt werden, wer im Zoo-Fußball-Orakel-Sport die Nummer 1 im Ruhrgebiet ist!

Revier-Rivalität in den Zoos

Noch lässt sich diese Frage nicht eindeutig beantworten – denn die beiden Deutschland-Siege in den ersten Gruppenspielen haben sowohl Dortmund-Orakel Walter als auch die Erdmännchen in Gelsenkirchen richtig getippt. Es steht also 2:2, unentschieden.

Ob es nach der EM auch einen Revier-Sieger unter den Zoo-Orakeln gibt, wird sich zeigen.