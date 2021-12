Weihnachtsmarkt Dortmund: Ausgerechnet ER sorgt für einen Feuerwehr-Einsatz

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Er ist das Markenzeichen und der Stolz des Weihnachtsmarkts Dortmund – der Weihnachtsbaum.

Und ausgerechnet wegen ihm musste die Feuerwehr am Abend mit mehreren Einsatzkräften zum Weihnachtsmarkt Dortmund ausrücken.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Weihnachtsbaum löst Alarm aus – plötzlich steht die Feuerwehr auf der Matte

Mit seinen 46 Metern ist er nicht zu übersehen und eine echte Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund. Der größte Weihnachtsbaum der Welt zieht viele Menschen von nah und fern an.

Alarm auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund! Foto: imago images/Cord

Am Mittwochabend sorgte der Weihnachtsbaum gegen 18.30 Uhr für große Aufregung auf dem Hansaplatz. Denn plötzlich rückten zwei Löschzüge mit ca. 30 Einsatzkräften der Feuerwehr Dortmund an.

Auslöser war die Brandmeldeanlage und die Sprinkleranalage im Inneren des Baumes, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von „DER WESTEN“ erklärte. Am Hansaplatz angekommen war der Baum von einer großen Menge Löschwasser geflutet, das durch die Sprinkleranglage freigelassen wurde.

Daraufhin wurden auch die umliegenden Geschäfte und Tiefgaragen auf Wassereintritt überprüft. Es stellte sich jedoch heraus, dass jede Sorge unbegründet war. Somit konnten die Feuerwehrleute kurze Zeit später schon wieder abrücken.

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt hat den größten Baum der Welt. Foto: IMAGO / Friedrich Stark

Es wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an der Alarmauslösung schuld war. Dass der Weihnachtsbaum in diesem Jahr überhaupt bewundert werden kann, ist keine Selbstverständlichkeit.

+++Dortmund: Alarm im Rettungseinsatz – als Feuerwehrleute die Ursache erkennen, können sie es nicht fassen+++

Weihnachtsmarkt Dortmund mit 2G-Regelung

2020 wurde der Weihnachtsbaum zur Hälfte aufgebaut, um dann wieder vom Hansaplatz zu verschwinden. Schuld war die Corona-Pandemie, die zur Absage des beliebten Weihnachtsmarktes führte.

------------------------

Noch mehr Meldungen aus Dortmund:

Dortmund: Teilnehmer von antifaschistischer Demo werden angegriffen – Polizei hat diese Bitte

Dortmund: Mann (18) läuft an Kiosk vorbei – plötzlich wird er schwer verletzt

Dortmund: Plötzlich Großeinsatz in U-Bahn-Station – DAMIT haben viele nicht gerechnet

------------------------

In diesem Jahr leuchtet der Baum seit dem 18. November in allen Farben. Doch wer sich den Baum von Nahem anschauen will, muss entweder genesen oder vollständig geimpft sein.

Nicht bei allen Besuchern stößt der Nadel-Riese übrigens auf Beifall. Es gibt auch einige Kritiker, die zuletzt deftig gegen den Baum bestehend aus rund 1700 Rotfichten gewettert haben. Mehr dazu hier >>>