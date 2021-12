Dortmund: Teilnehmer von antifaschistischer Demo werden angegriffen – Polizei hat diese Bitte

Auf einer Demo in Dortmund versammelten sich mehrere Menschen um gegen faschistisches Gedankengut zu demonstrieren. Dabei kam es zu einer Attacke.

Zwei der Teilnehmer wurden plötzlich von drei Männern angegriffen. Jetzt wendet sich die Polizei Dortmund mit einer dringenden Bitte an die Bevölkerung.

Dortmund: Rechtsextremisten greifen Demo-Teilnehmer an

Insgesamt 70 Menschen versammelten sich am Dienstag in Dortmund um ihre Abneigung gegen rechtsextremes Gedankengut zu äußern.

In Dortmund müssen Polizisten nach einer Demo zwei Teilnehmer vor Angriffen retten. (Symbolbild) Foto: imago images/Andreas Haas

Im Anschluss an die Kundgebung in Hörde wurden zwei der Teilnehmer von drei Männern verfolgt. Gegen 20.50 Uhr wurden die Männer dann aktiv. Auf einem Bahnsteig einer Stadtbahnanlage an der Hörder Bahnhofstraße griffen die drei Unbekannten an. Die Bereitschaftspolizei ging dazwischen und konnte noch schlimmeres verhindern. Einer der drei Täter war den Beamten bereits bekannt.

Polizei Dortmund mit dringender Bitte

Bei den drei Tätern handelt es sich um einen 18-, 27- und 29-Jährigen. Laut Polizei sollen sie der Rechtsextremisten-Szenen zuzuordnen sein. Einer von ihnen wurde bereits mehrfach zu Freiheitsstrafen wegen Rechtsextremismus verurteilt. Nun muss er sich mit einer weiteren Anzeige wegen schwerer Körperverletzung auseinandersetzen.

Die Polizei hat Hinweise bekommen, dass Fahrgäste, die in die U41 einsteigen wollten, den Angriff beobachtet und sogar gefilmt haben sollen. Die Aussagen und das Filmmaterial dieser Zeugen könnten äußerst nützlich für die Ermittlungen sein. Deshalb bitten die Beamten, dass sich die betroffenen Personen bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/ 1327441 melden. (cg)