Weihnachtsmarkt Dortmund sorgt für Gewissheit – es geht um den Glühwein

Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes Dortmund hatten am Montag (25. November) groß aufgefahren. Der Grund war die feierliche Erleuchtung des größten Weihnachtsbaums der Welt. Warum der 45 Meter hohe Baum aber kurze Zeit später für irritierte Gesichter beim Bürgermeister und Besuchern sorgte, erfährst du hier >>>.

Die Erleuchtung des Baums wurde in ein feierliches Rahmenprogramm gehüllt. Dabei waren neben einer Stadt-Sprecherin auch Dortmunds Bürgermeister Thomas Westphal und Patrick Arens, Mit-Organisator des Dortmunder Weihnachtsmarkts, zugegen. Und Letzterer lüftete jetzt ein kleines Geheimnis.

Weihnachtsmarkt Dortmund lüftet Glühwein-Geheimnis

Dass die diesjährige Glühwein-Tasse als Pinguin daher kommt, wurde schon vor Eröffnung des Weihnachtsmarkts Dortmund bekannt und sorgte schnell für Furore (DER WESTEN berichtete). Viele dürften sich auch in diesem Jahr nach ihrem Glühwein-Genuss eines der begehrten Sammlerstücke sichern wollen.

Aber wie kam man in Dortmund überhaupt auf die Idee, die Tassen in diesem Jahr im Pinguin-Stil anzufertigen? In diesem Jahr wollte man laut Arens bei der Tasse auf etwas „Verspieltes“ setzen. Außerdem passen Pinguine zur Weihnachtszeit, lautet die Begründung. Und auch zum Glühwein hätten die niedlichen Tierchen eine Verbindung.

Weihnachtsmarkt-Tassen international begehrt

„Der Pinguin lebt in der Kälte und Glühwein hilft gegen die Kälte“, schließt der Mit-Organisator des Dortmunder Weihnachtsmarktes seine Erklärungen zur diesjährigen Tassen-Wahl.

Bis jetzt hätte die Stadt Dortmund dafür auch viel Lob eingeheimst. Aber nicht nur in der Ruhrgebietsmetropole haben die Glühwein-Tassen in diesem Jahr regelrechten Kult-Wert. Auch in anderen Ländern sei man hinter den Sammlerstücken her. So hätte man bereits Pinguin-Tassen bis nach Mexiko oder Australien geschickt. Besucher des Weihnachtsmarktes in Dortmund sollte das aber auf keinen Fall dazu animieren, eines der begehrten Exemplare zu klauen! Denn ansonsten könnten viele Glühwein-Fans am Ende leer ausgehen.