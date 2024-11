Dortmund: Nach Schock-Aus von Lichter-Weihnachtsmarkt – nun gibt es freudige Neuigkeiten

Neben der Dortmunder Winterstadt, die am 21. November 2024 eröffnet, freuten sich viele Besucher auch immer auf den „Phantastischen Lichter-Weihnachtsmarkt“ im Fredenbaumpark. Doch nachdem es unter den Veranstaltern zu heftigem Streit kam, wurde der traditionelle Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt.

Doch die beiden Veranstalter Elmar Kurz und Marvin Ebi kündigten an, dass der Weihnachtsmarkt zumindest in kleiner Version in Dortmund stattfinden soll. Lange stand jedoch auch dieses Projekt auf der Kippe, doch nun gibt es endlich freudige Neuigkeiten!

Dortmund: Mini-Weihnachtsmarkt findet statt

„Nun ist es endlich soweit. Es ist geschafft. Marvin und Elmar geben bekannt: Das LichterHaus Fredenbaum öffnet für Euch. Der größte kleinste Weihnachtsmarkt der Welt findet statt!“, lautet die große Ankündigung am Samstag (16. November) auf Facebook.

Lange habe man auf die Genehmigungen gewartet, doch diese Hürde sei nun auch überwunden. Damit kann der Mini-Mittelalter-Weihnachtsmarkt wie geplant vom 28. November bis zum 29. Dezember auf dem Gelände der Gaststätte Schmiedingslust stattfinden.

Mehrere Stände werden ihre Waren und Fertigkeiten in dem Lokal und dem dazugehörigen Biergarten präsentieren. Unter anderem ist die CraftSchmiede mit ihren Wohlfühllichtern und Dekoartikeln dabei oder bei der Duftmanufaktur Wiegner können sich Besucher mit Seife, Salzen und anderen Waren eindecken. Und natürlich darf auch der Stand mit Met, Wein und Likör von Veranstalter Elmar Kurz nicht fehlen. Doch das ist noch nicht alles.

DARAUF dürfen sich Besucher freuen

„Eine tägliche Feuershow, Gaukler, Zauberer und Geschichtenerzähler stehen natürlich auf dem Programm. Ein Falkner wird da sein, RaptoRex kommt mit einer großen Weihnachts-Überraschung vorbei. Die Musik ist sehr abwechslungsreich – vom Dudelsack über Barden, Folk bis zur Teufelsgeigerin“, heißt es von den Veranstaltern auf Nachfrage von DER WESTEN.

Bekannte Bands und Künstler der Mittelalterszene wie „Die heilige Dreischeußlichkeit“ werden dabei sein. Außerdem kündigen die Veranstalter „einige Premieren“ sowie „musikalische Überraschungen“ an.

Geöffnet ist der Mini-Weihnachtsmarkt „LichterHaus Fredenbaum“ vom 28. November bis 29. Dezember immer donnerstags bis sonntags – die Öffnungszeiten variieren. Der Eintritt ist kostenlos.