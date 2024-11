Weihnachtsmarkt Dortmund lüftet Geheimnis – Glühwein-Fans rasten aus

Nicht mehr lange – dann ist Weihnachten! Und mit dem Beginn der Adventszeit öffnen auch die Weihnachtsmärkte wieder ihre Pforten. Am Freitag (15. November) starteten der Weihnachtsmarkt Essen und der Centro-Weihnachtsmarkt in Oberhausen in ihre Saison. In Dortmund wird am Donnerstag (21. November) nachgezogen.

Dick eingemummelt mit einer Tasse Glühwein und gebrannten Mandeln über den Weihnachtsmarkt schlendern: Für viele Menschen gehört das in der kalten Jahreszeit einfach dazu. Schon bald hat auch in Dortmund die Warterei ein Ende. Um die Besucher schon einmal in Weihnachts-Stimmung zu bringen, haben die Verantwortlichen des Weihnachtsmarkts Dortmund jetzt ein Geheimnis gelüftet.

Weihnachtsmarkt Dortmund: DAS ist die Tasse für 2024

„Die Weihnachtstasse 2024 ist da!“, verkünden die Weihnachtsmarkt-Macher fröhlich in einem Social-Media-Beitrag. „In diesem Jahr beschwört die Tasse der Dortmunder Weihnachtsstadt mit ihrer Pinguin-Optik die kalte Jahreszeit. Dank der leichten ‚Taillierung‘ liegt sie perfekt in der Hand – ideal für den winterlichen Glühweingenuss!“

Die Tasse bekommst du an den verschiedenen Ausschank-Ständen für 3,50 Euro Pfand oder Kaufpreis. „Sie ist seit jeher ein beliebtes Sammlerstück“, betont der Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Glühwein-Trinker sind von der Tasse begeistert

Und zahlreiche Glühwein-Fans sind bei dem Anblick der Tasse mit Pinguin-Motiv völlig aus dem Häuschen. „Oh die muss ich haben, ich liebe Pinguine“, „Die sehen ja richtig mega-süß aus“ und „Eine süße Tasse. Gefällt mir gut“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Jetzt muss nur noch der Inhalt schmecken und einem perfekten Tag auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt steht nichts mehr im Wege.

