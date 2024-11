Weihnachtsmarkt Dortmund: Dubai-Fans auf Wolke Sieben – HIER gibt es den Trend für nur 1,50 Euro

Ein Trend aus Dubai hat den weiten Weg über TikTok bis nach Deutschland gefunden und ist nun im wahrsten Sinne des Wortes in ‚aller Munde‘. Die Rede ist natürlich von der Dubai-Schokolade. Alle wollen sie mal naschen und die Nachfrage bei Rewe, Aldi und Co. ist gewaltig.

Und der Andrang wäre wahrscheinlich noch größer, wäre da nicht der Preis. Bis zu 15 Euro kostet eine Tafel der beliebten Schokolade im Supermarkt. Auch auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund werden Fans fündig – und das sogar für nur 1,50 Euro!

Weihnachtsmarkt Dortmund: Dubai-Trend überall

Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt ist es für meisten Besucher ein Muss, einen Stopp bei einem Glühwein-, Churros-, Mandel- oder Bratwurst-Stand einzulegen. Aber neben den klassischen Kreationen gibt es 2024 auch an vielen Ständen eine weitere Auswahl auf der Speisekarte: die Dubai-Variante.

Die Hauptzutaten für die Dubai-Schokolade bestehen aus Schokolade, Pistazien(creme), und den sogenannten Engelsfäden. Insbesondere die Pistazien sind umso teuer im Einkauf, desto größer die Nachfrage danach ist. Dementsprechend sind die Dubai-Angebote auch auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund in der Regel etwas teurer – im Durchschnitt zwischen 7 und 11 Euro.

HIER kriegst du die Dubai-Variante für 1,50 Euro

Doch es gibt auch eine Ausnahme, die sich vor allem für Menschen lohnen könnte, die einfach gerne nur einmal probieren möchten. Auf dem Alten Markt findet sich der „Schneeball Träume“-Stand mit der Nummer 155. Hier gibt es zum einen Schneebälle mit Pistazien – und das nicht erst seit diesem Jahr. Die bayrische Spezialität besteht aus einem Mürbeteig, einer Schokoglasur und eben Pistazien und kostet 4 Euro.

Schaumkuss im Dubai-Stil auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Ebenfalls in der Ausstellung liegen Schaumküsse verschiedenster Art für 1,50 Euro. Und Besitzer Gino Huber bietet für seine Kunden in diesem Jahr auch eine Dubai-Variante an. Das Besondere: Der Preis ist wie bei allen anderen Schaumküssen gleich. Wer also noch nicht sicher ist, ob ihm der neue Dubai-Trend schmeckt, könnte hier den Test wagen. Einen weiteren Schaumküsse-Stand gibt es übrigens auch in der Nähe der Marienkirche mit der Nummer 432.