Aldi wendet sich an seine Kunden – es geht um die Dubai-Schokolade

Sie ist derzeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde: Die Dubai-Schokolade löst einen regelrechten Hype aus! Menschen campieren stundenlang, nur um eine Tafel der begehrten Süßigkeit zu ergattern. Da kommt das Angebot, welches Aldi seinen Kunden jetzt macht, doch gerade richtig.

Schokolade gefüllt mit Pistaziencreme, Engelshaar und Sesampaste: Besonders in den sozialen Netzwerken wird die Dubai-Schokolade gefeiert. Regal sind leergefegt, die Tafeln werden teils für hunderte von Euro im Internet verkauft. Dabei kann man sich die Dubai-Schokolade auch einfach selbst zuhause machen. Aldi gibt seinen Kunden jetzt Tipps.

Aldi verkauft Pistaziencreme ab dem 25. November

Der Preis ist mit rund 15 Euro pro Tafel hoch. Grund dafür ist vor allem die preisintensive Pistaziencreme, die häufig vergriffen ist. Doch Aldi-Kunden, die auf Dubai-Schokolade stehen, müssen sich nicht ärgern. Bei Aldi Nord ist Pistaziencreme ab Montag (25.November) als Aktionsartikeln in allen 2.200 Märkten erhältlich.

Das 200-Gramm-Glas der Eigenmarke GUT BIO kostet 2,99 Euro. Zusammen mit einer MOSER ROTH Schokolade sowie weiteren Zutaten lässt sich die Dubai-Schokolade kostengünstig und einfach zuhause zubereiten, wie der Discounter verspricht.

Engelshaar und Sesampaste müssen woanders gekauft werden

Die Zutaten: MOSER ROTH Premium-Chocolade Edel Vollmilch oder Edel Bitter, 125-Gramm-Packung für 1,49 Euro, GUT BIO Pistaziencreme, 200-Gramm-Glas für 2,99 Euro, Engelshaar und Sesampaste.

Wer sich die Dubai-Schokolade zuhause selbst machen möchte, der sollte also am besagten Tag Aldi einen Besuch abstatten. Engelshaar und Sesampaste musst du dir allerdings in anderen Geschäften besorgen.

