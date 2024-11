Aldi, Edeka und Co. geht Hype um Dubai-Schokolade zu weit – Märkte überraschen jetzt ihre Kunden

„Schon lange bei uns im Trend: leckere Sachen mit Pistazien drin. Seit immer erhältlich im Kühlregal. (Ganz ohne Campen vor der Filiale)“, wirbt Aldi angesichts des Dubai-Hypes ebenfalls mit einem Produkt. Aber nicht nur der Discounter, auch Edeka überrascht seine Kunden mit einem ganz speziellen Dubai-Produkt.

Kein Wunder, dass die Nutzer bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen waren. Einer war sich sogar sicher: „Ich brauche 10 davon“.

Aldi, Edeka und Co.: „Dubai“-Produkte nun auch hier erhältlich

Die Bilder rund um den Hype haben schon so manchen zum Kopfschütteln gebracht – schließlich stehen manche stundenlang (!) vor den Läden, um eine Schokolade zu kaufen. Doch nicht nur Lindt und zahlreiche Internetprodukte sorgen für Wirbel – nein, auch Edeka, Aldi & Co. ziehen nach.

Verständlich, schließlich ist der Hype um die gefüllte Süßigkeit noch lange nicht vorbei. Doch statt auf den Trend von Pistaziencreme, Kadayif und Schokolade aufzuspringen, sind ihre Produkte wohl etwas anders – genauer gesagt: herzhafter. So postet Edeka auf Instagram ein Bild von Mortadella mit Pistazien. Kein Wunder, dass die „Dubai“-Wurst für viele Lacher sorgte.

So kommentierten bereits rund 2000 Personen (Stand: 18. November 2024) und hinterließen zahlreiche lachende Emojis. Aber nicht nur Edeka, auch Aldi sorgte für Aufsehen.

Hier kannst du den Post von Edeka sehen:

„Deutsche Dubai Schokolade“: Discounter sorgt für Lacher

So postete auch Aldi ein Bild von Mortadella mit Pistanzien und schrieb ganz ungeniert dazu: „Deutsche Dubai Schokolade“. Klar, dass dieser „Trend“ für viel Gelächter sorgte. So kommentierte ein User: „Das verfolgt einen jeden Tag und jetzt sehe ich das und muss so lachen. Danke für diesen Humor.“ Und ein anderer Discounter-Fan meinte: „Beste Werbung“.

Hier kannst du dir den Aldi-Beitrag ansehen:

Wer also morgens gleich ein Brot mit den „Dubai“-Produkten von Aldi, Edeka & Co. essen will – kann sozusagen auch gleich auf den Trend aufspringen. Nur spart er den einen oder anderen Euro.