Weihnachtsmarkt Dortmund: Größter Weihnachtsbaum der Welt wird nach Beleuchtung zur Lachnummer – „Größte Verkehrshütchen der Welt“

Seit dem 21. November hat der Weihnachtsmarkt Dortmund bereits geöffnet. Besucher konnten sich hier schon bei Glühwein, Reibekuchen und Co. ordentlich den Bauch vollschlagen und sich in Weihnachtsstimmung bringen. Auf ein Highlight mussten sie dabei aber bislang verzichten: den größten Weihnachtsbaum der Welt beleuchtet zu sehen.

Traditionellerweise werden die Lichter nämlich erst nach Totensonntag angeknipst. So stand am Montagabend (25. November) endlich die feierliche Erleuchtung auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund an. Doch kurz nach dem die Lichter angingen, konnte sich auch Bürgermeister Thomas Westphal einen kritischen Kommentar nicht verkneifen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Größter Weihnachtsbaum erleuchtet!

Zum bereits 125. Mal findet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Dortmund statt. Auch 2024 darf eine Besonderheit nicht fehlen, die den Ruhrgebiets-Markt von anderen abhebt: der angeblich größte Weihnachtsbaum der Welt. Auch in diesem Jahr misst er wieder satte 45 Meter.

2024 besonders: Die Stadt Dortmund hat in diesem Jahr bei der Beleuchtung aufgerüstet und sorgt mit rund 138.000 LED-Lichtern dafür, dass der Weihnachtsbaum selbst vom Hauptbahnhof Dortmund aus nicht zu übersehen ist (wir berichteten).

Weihnachtsbaum aus Dortmund: „Größte Verkehrshütchen der Welt“

Wer live nicht vor Ort dabei sein konnte, konnte die feierliche Erleuchtung im Netz auf der Seite des Weihnachtsmarkts Dortmund mitverfolgen. Nach einem kleinen Rahmenprogramm war es dann gegen 18 Uhr so weit – und die Tochter eines Schaustellers hatte die Ehre, die Lichter auf dem Hansaplatz anzuschalten.

Der erleuchtete Baum auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund sorgte bei Besuchern zunächst für einen Schock-Moment. (Screenshot) Foto: Stadt Dortmund

Doch vielen blieb beim ersten Anblick die Spucke weg. Dortmunds Bürgermeister Thomas Westphal konnte sich auf die Frage einer Stadt-Sprecherin, wie ihm der Baum gefällt, einen deutlichen Kommentar nicht verkneifen: „Als Erstes haben die Leute gedacht, es ist ’ne große Baustelle, jetzt ist es ein festlicher Baum.“ Denn zunächst war der Baum in rote und weiße leuchtende Streifen gehüllt, ähnlich einer Straßenmarkierung. Auch im Netz blieb die Ähnlichkeit nicht lange unbemerkt: „Das größte Verkehrshütchen der Welt, wow!“

Auf die Anmerkung der Stadt-Sprecherin, dass es sich dabei um die Stadt-Farben handelt, konnte selbst der Bürgermeister zunächst nur müde lächeln. Weihnachtsmarkt-Besucher in Dortmund können aber beruhigt sein: Nach dem kurzen Schock-Moment ist der größte Weihnachtsbaum der Welt jetzt nur noch glitzernd zu sehen.