Weihnachtsmarkt Dortmund: Jetzt ist es raus – Baum-Wahnsinn sprengt alle Dimensionen

Es war der Aufreger des Jahres rund um den Weihnachtsmarkt Dortmund 2023: die Veränderung des „größten Weihnachtsbaums der Welt“. Der goldene „Bommel“ auf der Spitze sollte bei den Dortmundern vollkommen durchfallen (hier alle Details >>>).

Der Veranstalter ruderte schnell zurück und brachte noch vor Beginn des Weihnachtsmarkts den klassischen Engel zurück auf die Spitze. In diesem Jahr trauen sich die Veranstalter schon wieder an den „größten Weihnachtsbaum der Welt heran“. Mittlerweile ist klar, was sich im Jahr 2024 verändern wird.

++ Centro-Weihnachtsmarkt: Glühwein-Schock! Nächste Schallmauer durchbrochen ++

Weihnachtsmarkt Dortmund: Baum sprengt alle Dimensionen

1.200 Rotfichten, 40.000 Kilogramm Gewicht und abertausende Lämpchen. Die nackten Zahlen des Kolosses vom Hansaplatz konnten sich schon immer sehen lassen. Doch in diesem Jahr setzen die Veranstalter noch einen drauf. So kündigte Schausteller-Chef Patrick Arens jetzt mit, dass beim Thema Beleuchtung eine neue Zeitrechnung begonnen hat.

Mehr aus Dortmund: Nach bitterem Aus von Lichter-Weihnachtsmarkt in Dortmund – Veranstalter machen klare Ansage

So sollen es in diesem Jahr satte 135.000 Lämpchen sein, die den „größten Weihnachtsbaum der Welt“ in Szene setzen – statt bisher „nur“ 48.000. Wird es durch die beinahe Verdreifachung der Leuchtmittel also auch in den Abendstunden taghell auf dem Hansaplatz?

Weihnachtsmarkt-Beleuchtung in Dortmund mit Spezialeffekt

„Nein“, versicherte Arens. Zu grell dürfe es schließlich auch nicht werden auf einem Weihnachtsmarkt. Stattdessen verspricht der Dortmunder Schausteller-Chef einen Effekt, der die Besucher in diesem Jahr beeindrucken soll: Die LED-Leuchten sollen einzeln ansteuerbar sein und ein Farbwechsel-Spiel ermöglichen.

Mehr Themen:

Besucher können sich von dem Schauspiel erstmals am Montag (25. November, 18 Uhr) nach Totensonntag überzeugen – dann erst werden die Lichter traditionellerweise angeschaltet. Der Weihnachtsmarkt ist derweil schon ab dem 21. November geöffnet, und zwar durchgehend bis zum 30. Dezember (Ausnahme: Totensonntag und 1. Weihnachtstag).