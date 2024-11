Weihnachtsmarkt Dortmund: Peinliche Baum-Panne – das sollte noch kein Besucher zu sehen bekommen

Er ist der ganze Stolz der Stadt Dortmund: Der Baum auf ihrem Weihnachtsmarkt! Schließlich ist die Mega-Tanne – die aus vielen einzelnen Tannenzweigen zusammengebaut wird – mit rund 45 Metern der höchste Weihnachtsbaum Deutschlands.

Besonderes Highlight: Das Anknipsen der Weihnachtsbaum-Beleuchtung am Riesenbaum! Das soll am Montag (25. November) geschehen, einen Tag nach dem Totensonntag, an dem traditionsgemäß viele Weihnachtsmärkte geschlossen haben. Doch offenbar gab es in diesem Jahr diesbezüglich eine kleine Panne…

Weihnachtsmarkt Dortmund: Panne am Mega-Baum!

Denn wir die „Ruhrnachrichten“ berichten, leuchteten einige Baum-Lichter auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt bereits am Freitag (22. November) – drei Tage vor dem geplanten Termin! Das Blatt liefert Bilder, die zeigen, wie nahe der Baumspitze tatsächlich bereits einige LEDs aufleuchten. Wie konnte das passieren?

Das könnte dich auch interessieren: Weihnachtsmarkt Dortmund: Ausgerechnet! Baum sorgt erneut für Entsetzen – „Potthässlich“

Passanten vermuten offenbar eine technische Panne oder einen Fehler bei der Software, die für das Aufleuchten der LED-Lampen verantwortlich ist – was gleichzeitig auch wohl die (Achtung: Wortspiel!) einleuchtendste Erklärung sein dürfte.

Lichter sollten erst am Montag angehen

Wieso auch sollten die Veranstalter des Dortmunder Weihnachtsmarktes hier schon einzelne Lichter anknipsen, die die Besucher eigentlich erst in der darauffolgenden Woche zu sehen bekommen sollten?

Immerhin: Wer am Freitag nicht gezielt in Richtung der Weihnachtsbaum-Spitze geblickt hat, dürfte von der kleinen Panne in Dortmund womöglich gar nichts mitbekommen haben – und kann sich weiterhin auf den Montag (25. November) freuen, wenn dann (hoffentlich!) alles so aufleuchtet, wie es die Veranstalter des Weihnachtsmarktes auch geplant hatten.