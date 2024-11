Weihnachtsmarkt Dortmund: Ausgerechnet! Baum sorgt erneut für Entsetzen – „Potthässlich“

Es war ein Shitstorm allererster Güte, den die Veranstalter vor dem letztjährigen Weihnachtsmarkt Dortmund erleben mussten. Die goldene Kugel als Ersatz für den traditionellen Engel auf der Spitze des „größten Weihnachtsbaums der Welt“ kam bei den Anwohnenden überhaupt nicht gut an.

Damals ruderten die Verantwortlichen zurück, und tauschten die Kugel vor Beginn des Weihnachtsmarkts wieder gegen den Engel aus. Der ist auch in diesem Jahr wieder feierlich auf die Spitze des Baums gehoben worden. Doch erste Aufnahmen des Licht-Ensembles sorgen für entgeisterte Gesichter.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Baum erhitzt die Gemüter

Im Gespräch mit DER WESTEN hatte es der Veranstalter bereits angedeutet. Die Beleuchtung des Baums auf dem Hans-Platz soll ein neues Highlight auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt werden. 135.000 statt 48.000 Lämpchen solle es 2024 geben. Alle einzeln ansteuerbar, inklusive Farbwechselspiel. Klingt spannend. Was das in der Realität allerdings bedeutet, dürfte für viele äußerst gewöhnungsbedürftig sein.

++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Jetzt ist es raus – Baum-Wahnsinn sprengt alle Dimensionen ++

Denn wie Aufnahmen von Lichttests nach der Installation des Engels zeigen, erstrahlt der Baum in diesem Jahr nicht nur in klassisch-gelblicher Farbgebung oder wie in der Vergangenheit schon oftmals in grüner Farbe (den Grund dafür erfährst du hier >>>). Nein – mit der Installation können die Lämpchen sogar lila, weiß und auch blau (!) leuchten.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Blauer Baum in Dortmund? „Potthässlich“

Ausgerechnet ein königsblauer Baum mitten im Herzen der BVB-Stadt Dortmund? Viele Anwohner können nicht fassen, was der Lokalpolitiker Ingolf Griese (Parteigründer „MGD“) da fotografiert und bei Tiktok gepostet hat. Seine Aufnahmen sorgen in einer lokalen Facebook-Gruppe für knallharte Kommentare. „Oh mein Gott. Schlimmer geht immer“, zeigt sich ein Dortmunder entsetzt. „Schön ist anders. Der ist potthässlich, schade!“, stimmt die nächste ein.

Mehr Themen:

Es gibt allerdings auch andere Stimmen: „Sieht richtig schön aus“, findet eine Dortmunderin. In ganzer Pracht wird der Baum im Übrigen erst am Tag nach Totensonntag (24. November) leuchten. Dann wird der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ mit allen Ornamenten feierlich eröffnet.